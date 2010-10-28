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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

2700 لیتر سهمیه سوخت زمستانی روستایی در آذربایجان غربی توزیع شد

2700 لیتر سهمیه سوخت زمستانی روستایی در آذربایجان غربی توزیع شد

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه از توزیع دو هزار و 760 لیتر سهیمه سوخت زمستانی در روستاهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، علی اصغر توفیقی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات سوخت روستائیان چالدران با اشاره به تامین 80 درصد سوخت زمستانی روستائیان استان، افزود: این میزان سوخت در بین سه هزار روستا توزیع شده است.

وی با بیان اینکه مابقی سهمیه سوخت زمستانی روستائیان طی در آینده نزدیک توزیع می شود، بیان داشت: در صورت نیاز روستائیان سهمیه فوق العاده هم به آنان اختصاص خواهد یافت.

کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت در آذربایجان غربی

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه همچنین از کاهش 50 درصدی قاچاق سوخت در استان از ابتدای سالجاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گفته ی توفیقی طی این مدت یک میلیون لیتر مواد سوختی قاچاق توسط نیروهای انتظامی استان کشف و ضبط و تحویل انبارهای شرکت پخش فرآورده های نفتی استان شده است.

احمدرضا قلی پور فرماندار چالدران نیز در این جلسه با اشاره به سردسیر بودن این شهرستان، گفت: برای تسریع در توزیع نفت سفید روستائیان چهار جایگاه توزیع سوخت در چهار روستا به عنوان مرکز انتخاب و ظرفیت مخازن نفت از 9 هزار لیتر به 19 هزار لیتر افزایش خواهد یافت.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن دارای آب و هوای سردسیر بوده که در این راستا آذربایجان غربی برای مدیریت مصرف و توزیع سوخت در سطح استان دارای دو شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه و میاندوآب است.

کد مطلب 1180303

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