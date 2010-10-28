52 زائر حج تمتع به علت حمل مواد مخدر دستگیر شدند

سردار نبی الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره اعزام 604 زائر هرمزگانی از طریق فرودگاه بندرعباس به کشور عربستان برای حج تمتع، بیان داشت: به دلیل اعزام 604 نفر از زائران هرمزگانی به حج تمتع امروز به بندرعباس سفر کرده ام تا توصیه هایی را پیش از سفر به این زائرین داشته باشم.

وی با اشاره به ممنوعیت ورود برخی اشیا به کشور عربستان، اظهار داشت: یکی از مهمترین اشیای ممنوعه مواد مخدر است که اگر در کشور عربستان مقدار کمی مواد مخدر از یک نفر کشف شود مشکلات زیادی را برای وی به بار می آورد.

رئیس پلیس فرودگاه های کشور ادامه داد: در شان و منزلت زائر ایرانی نیست که مواد مخدر حمل کند و زائران ایرانی نماینده بیش از 70 میلیون ایرانی هستند و باید شان و منزلت کشور ایران را حفظ کنند.

سردار حیدری با اشاره به اعزام 103 هزار نفر زائر به سرزمین وحی در سال جاری، افزود: تاکنون 40 هزار نفر از زائرین ایرانی وارد جده و مدینه شده اند که با تمامی توصیه هایی که پلیس به زائرین داشته است تاکنون از این 40 هزار نفر زائر اعزامی در مجموع یک کیلوگرم مواد مخدر در فرودگاه های کشور کشف شده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا 52 نفر از زائرانی که اقدام به حمل مواد مخدر کرده اند در فرودگاههای کشور دستگیر شده اند.

رئیس پلیس فرودگاه های کشور تاکید کرد: تمامی زائرانی که امسال از طریق 17 فرودگاه کشور به حج تمتع اعزام می شوند به شدت از سوی پلیس فرودگاه های کشور کنترل می شوند تا حتی یک گرم مواد مخدر هم توسط زائران ایرانی به کشور عربستان وارد نشود.

سردار حیدری افزود: اگر پلیس عربستان مقدار کمی مواد مخدر از یک نفر کشف کند مجازاتهای سنگینی را برای وی در نظر می گیرد و آن زائر از زیارت خانه خدا هم محروم می شود.

وی در خصوص انگشت نگاری از زائران ایرانی در فرودگاههای عربستان، عنوان کرد: در بسیاری از کشورها به دلیل رعایت مسائل امنیتی در آن کشورها از افراد انگشت نگاری می شود که این کار در واقع توهین به آن فرد نیست و یک کار پلیسی و امنیتی است.

رئیس پلیس فرودگاه های کشور گفت: با هماهنگی هایی که وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت با کشور عربستان انجام داده اند قرار شده است که انگشت نگاری از زائران ایرانی امسال به حداقل برسد چون ضرورتی مبنی بر انگشت نگاری از همه زائران وجود ندارد.

سردار حیدری تصریح کرد: به همه زائرانی که هنوز به کشور عربستان اعزام نشده اند توصیه می کنم که از حمل بسیاری از اشیای ممنوعه به خصوص مواد مخدر به کشور عربستان خودداری کنند.

امروز 604 زائر هرمزگانی در قالب پنج کاروان و طی دو پرواز به سرزمین وحی اعزام شدند.