غرب باید بخاطر حمایت از اسرائیل خجالت بکشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمود الزهار" از اعضای برجسته حماس گفت غرب در حالیکه در فساد دست و پا می زند حق اظهار نظر و انتقاد از مقاومت اسلامی فلسطین را ندارد.

وی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرد: کشورهای غربی باید بدلیل حمایت از اسرائیل خجالت بکشند، به گفته وی غرب نمی تواند حامی تشکیل کشوری باشد که اقدام به ترور مردم می کند.



عضو ارشد حماس در ادامه یادآور شد که سنتهای اسلامی در مقایسه با بی بند و باریهای اخلاقی و سیاستهای مزورانه غرب قابل تقدیر و تحسین هستند. وی خطاب به غرب افزود: ما حق کنترل زندگیمان را با استفاده از دین خودمان و نه دین شما داریم.

وی با انتقاد شدید از مواضع خصمانه غرب در برابر مقاومت اسلامی فلسطین اظهار داشت: شما مانند انسانها زندگی نمی کنید، شما حتی مانند حیوانات هم زندگی نمی کنید، شما همجنسگرایی را قانونی می دانید و آنوقت از ما انتقاد می کنید؟

وی ادعای غربیها در مورد حمایت از حقوق زنان را دروغی آشکار شمرد و از استفاده ابزاری از زنان در جوامع غربی انتقاد کرد.

گفتنی است این عضو حماس پیشتر درباره موضوع آشتی ملی فلسطینیان گفته بود: ما همه تلاش خود را برای موفقیت دیدار آتی با جنبش فتح به کار می بندیم اما آنچه مهم است توافق درباره مشکلات موجود از جمله مسائل امنیتی است. درصورت شکست گفتگوهای آتی رایزنی ها ادامه می یابد.