اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در آغازین روز از هفته بسیج دانش آموزی 200 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمائی مسافت سه کیلومتری مزار شهدا را تا اداره تربیت بدنی مسابقه دادند.

در پایان این مسابقه که از طرف ناحیه مقاومت سپاه نقده برگزار شده بود، به قید قرعه هدایایی به 30 نفر اهدا شد.

آغاز مسابقات فوتسال مدارس متوسطه نقده به مناسبت 13 آبان

به مناسبت گرامیداشت فرا رسیدن 13 آبان مسابقات فوتسال مدارس متوسطه نقده آغاز شد که در این مسابقات 15 تیم به مدت یک هفته در سالن دو هزار نفری ولایت نقده باهم رقابت می کنند.

در نخستین روز این مسابقات تیمهای دبیرستان شاهد، امام الف و ب، ابو ریحان، شریعتی و شهدا محمدیار بر حریفان خود غلبه کردند.

برگزاری مسابقات فوتبال دسته یک باشگاه های نقده

از سری مسابقات فوتبال دسته یک باشگاههای نقده یک دیدار برگزار شد.

در این مسابقه که در زمین چمن تختی نقده ترتیب یافت تیمهای آذربایجان دو و تیم نصر این شهرستان به مصاف هم رفتند که بازی با نتیجه 12 بر دو به سود تیم نصر به پایان رسید.