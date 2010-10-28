زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت هوافضا فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مهدی گلستانه در همایش یک روزه تحلیل سند توسعه هوافضای کشور که امروز پنجشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: با جهشی که در صنعت کشور رخ داده امروز باید در حوزه های بزرگتری از خودروسازی و کشتی سازی وارد شویم تا از دیگران عقب نمانیم.

وی گفت: سرمایه های انسانی و کارشناسی، داتشن تکنولوژی و استعداد موجود در کشور ایجاب می کند تا بتوانیم در صنعت هوا فضا نقش آفرین باشیم و با مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری خوبی در این بخش انجام دهیم.

گلستانه خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و پژوهش و استفاده از ظرفیت داخلی از اولویت های سازمان گسترش است و به سازمان صنایع و معادن استانها اختیار می دهیم در خصوص استقرار صنایع فضایی و حمایت لازم تصمیم گیری کنند.

وی حمایت از طرحهای تحقیقاتی که به مرحله نمونه سازی رسیده را مشمول برخورداری از تسهیلات سازمان دانست و یادآور شد: در مرحله بعد از نمونه سازی، تجاری سازی و بهره برداری از طرحهای صنعت هوا فضا و نیز در تولید انبوه نیز آماده مشارکت و ارائه تسهیلات دولتی هستیم.

مشاور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اضافه کرد: با بهره مندی از قابلیت و توانمندی دانشگاهها و بخش خصوصی باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم از همه ظرفیت ها برای ورود موفق به صنعت هوا فضا در کشور استفاده کنیم.

در این همایش عبدالله یونسی رئیس هیئت مدیره فرودگاه آزادی قزوین از شهر صنعتی فناوری های نوین هوا فضای ایران و فعالیت لاین فرودگاه خصوصی گزارشی ارائه کرد.

در ادامه با تشکیل پانلهای تخصصی در خصوص نحوه مشارکت بخش خصوصی در پروژه های صنعت هوا فضا، سودآوری کلان این صنعت و ظرفیت های موجود تبادل نظر شد.

در پایان این مراسم با اهدا لوح از خانواده های شهید عباس بابایی و شهید حسین لشگری و تعدادی از فعالان ودست اندرکاران صنعت هوا فضا تقدیر شد.