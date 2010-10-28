سپاه در عرصه امنیت به ناجا کمک می کند/ امنیت مردم یک فعالیت دائمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدی مقدم در حاشیه اولین یادواره چهارصد شهید فرماندهی انتظامی استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نحوه تعامل سپاه با نیروی انتظامی اظهار داشت: زمانی که تامین امنیت در برخی مناطق جغرافیایی و یا در یک مقطع زمانی وسیع است سپاه به کمک نیروی انتظامی می‌آید.

احمدی مقدم افزود: همچنین درشمال غرب و جنوب شرق کشورهم پلیس و سپاه در مقابل تروریستها و جنایتکاران فعال هستند و هماهنگی‌ خوبی درسطوح مختلف همچون ستاد کل و شورای امنیت کشور انجام می شود به طوریکه تعاملات سازمانی در تمام سطوح وجود دارد.

فرمانده نیروی انتظامی در مورد روند بررسی پرونده قتل دکتر سودبخش گفت:‌ در جریان وضعیت پرونده نیستم، موضوع را از فرمانده انتظامی تهران بزرگ جویا شوید.

احمدی مقدم دررابطه با تسهیلات پیش بینی شده برای خانواده شهدای ناجا گفت: برای خانواده شهدا بیمه عمر وحوادث پیش بینی شده که در سال جاری 65 میلیون تومان از صندوق بیمه به خانواده شهدای نیروی انتظامی پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از 12 هزار شهید از سوی نیروی انتظامی به کشور تقدیم شده، افزود: سالانه حدود 100 شهید در صحنه‌های مختلف در نیروی انتظامی به درجه رفیع شهادت نایل می‌شوند که یکی از عرصه‌های مهم در این زمینه حوزه مبارزه با مواد مخدر است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور افزود: مبارزه با مواد مخدر ابعاد مختلفی دارد و از جمله علل وجود زمینه شهادت در این حوزه این است که انگلیس و آمریکا کشور افغانستان را به بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان تبدیل کرده‌اند که این اقدام هدفمند بوده و آسیب بسیاری به مردم افغانستان می‌رساند.

احمدی مقدم اظهار داشت: دفاع از امنیت مردم یک فعالیت دائمی است و کسی که لباس نیروی انتظامی را به تن می‌کند باید بداند که تعهدی را پذیرفته که باید به آن پایدار بماند و فداکاری کند.

وی ادامه داد: اگر جان فشانی در بین پلیس نباشد مجرمان و تبهکاران به خود اجازه می‌دهند به حریم مردم تجاوز کنند و جامعه احساس امنیت نخواهد کرد.