رهبر دولت نظامی میانمار در انتخابات شرکت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه تایم، یک دیپلمات ارشد میانمار گفته است که ژنرال "تان شوه" رهبر دولت نظامی این کشور در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که ماه آینده میلادی برگزار می شود، شرکت نخواهد کرد.

این دیپلمات که خواست نامش فاش نشود از مطرح شدن این موضوع در دیدار "نیان وین" وزیر خارجه میانمار با همتایانش در نشست کشورهای آسیای جنوب شرق آسیا در هانوی خبر داد.

بر این اساس تان شوه در انتخابات ریاست جمهوری میانمار که پس از دو دهه برای نخستین بار اوایل ماه نوامبر برگزار می شود، حضور نخواهد داشت. از سوی دیگر دولت نظامی میانمار اعلام کرده "آونگ سانسوکی" رهبر مخالفان در صورت انتخاب به ریاست جمهوری این کشور آزاد می شود.

وزیر خارجه میانمار روز گذشته با بیان اعلام این مطلب از آزادی احتمالی رهبر مخالفان در صورت کسب آرای مردمی در انتخابات آتی که در روز هفتم نوامبر (16 آبان) برگزار می شود، خبر داده است.

گفتنی است برگزاری عادلانه انتخابات هفتم نوامبر که نخستین انتخابات ریاست جمهوری میانمار از سال 1990 تا کنون است، اصلی ترین نگرانی ناظران بین المللی و گروههای مخالف دولت در این کشور است.