پیشکسوتان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مرویان مدیر کل تبلیغات خراسان رضوی بعد از ظهر پنجشنبه ضمن تقدیر از پیشکسوتان این اداره خاطرنشان کرد: افراد کمی هستند که فرصت عمر را مغتنم شمرده و با گسترش معارف دینی و اهل بیت ، دفاع از ارزشها و فضیلت ها ، تثبیت احکام نظام اسلامی آن را به سرمایه ابدی و کار خیر تبدیل می کنند.

حجت الاسلام دکتر خاموشی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه مراسم ضمن تقدیر از زحمات مسئولین قبلی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به ارائه گزارش کار سازمان تبلیغات در سالهای اخیر پرداخته و خاطر نشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی بیش از پیش برای پیش برد برنامه های فرهنگی خود نیاز به اظهار نظر و همکاری دارد و نباید پاسداری از هویت دینی و بالندگی دینی را سازمانی کنیم.

در پایان مراسم از حجج اسلام شیبانی، همدم، سلطانی ، جمالی ، سیدآبادی و آقایان خدی و امینی از پیشکسوتان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تجلیل به عمل آمد.