امسال شاهد باشکوهترین مراسم دعای کمیل خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آخوندزاده درباره تمهیدات اتخاذ شده برای برگزاری با شکوه مراسم دعای کمیل در کنار قبرستان بقیع افزود: امسال با هماهنگی مسئولان کشور میزبان و برای رفاه حال زائران مسن تر این مراسم ساعت بیست و یک و سی دقیقه آغاز و یک ساعت بعد پایان می پذیرد.

وی با بیان اینکه برگزاری دعای کمیل نسبت به گذشته تغییری نکرده است اظهار داشت این موضوع را به مسئولان مربوطه نیز اطلاع داده ایم.



آخوند زاده تصریح کرد این مراسم کاملا خودجوش بوده و مسئولیت برقراری نظم به عهده خود زائران گذاشته شده است.



وی گفت: به دلیل اعزام زائران مدینه قبل با یکروز تاخیر به مکه مکرمه، این هفته شاهد حضور بیشترین تعداد زائر ایرانی به نسبت سالهای گذشته هستیم به طوری که تا آخر وقت روز پنجشنبه 6 ابان تعداد زائران ایرانی نزدیک به سی هزار نفر خواهد بود.



مسئول برگزاری دعای کمیل تاکید کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مستقر در مدینه و گروه پزشکی جمهوری اسلامی نیز امادگی کامل دارند تا در صورت نیاز به ایرانیان حاضر در این مراسم خدمات ارائه کنند.



اولین مراسم با شکوه دعای کمیل زائران ایرانی بیت الله الحرام امشب در جوار حرم شریف نبوی و در کنار قبرستان بقیع با حضور گسترده زائران ایرانی برگزار خواهد شد.

