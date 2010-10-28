همکاری ایران و ترکیه در تمامی زمینه ها گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مامور ترکر بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین اجلاس توسعه همکاری های اقتصادی آذربایجان غربی و استانهای مرزی ترکیه در ارومیه افزود: روند برگزاری اجلاس دو روزه و مذاکرات انجام شده نتایج مثبت و سازنده ای برای دو کشور در پی دارد.

وی با تشکر از برگزار کنندگان این اجلاس و میهمان نوازی خوب مردم و مسئولین آذربایجان غربی گفت: امیدواریم این اجلاس گام موثری در راستای توسعه همکاری های مشترک بین استان های مرزی ترکیه و آذربایجان غربی باشد.

ترکر با ارائه گزارشی از روند برگزاری این اجلاس اظهار داشت: در پنج کمیسیون جانبی این اجلاس نیز راه های گسترش همکاری های همه جانبه بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار استان حکاری ترکیه با اشاره به وجود روابط تاریخی و عمیق بین مردم دو کشور افزود: باید تلاش کنیم روابط بین دو کشور در ابعاد مختلف بیش از گذشته توسعه یابد.

وی ادامه داد: در این اجلاس به دنبال توسعه ارتقای روابط دو جانبه هستیم و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

ترکر در خاتمه با اشاره به فرا رسیدن عید قربان این عید را به تمامی مسلمانان جهان و به ویژه مردم مسلمان دو کشور دوست و همسایه ایران و ترکیه تبریک گفت.

سومین اجلاس مشترک توسعه روابط اقتصادی و تجاری استان های مرزی ترکیه و ایران امروز در ارومیه برگزار شد.

برگزاری این اجلاس در راستای تفاهمات بین دو کشور ایران و ترکیه و با هدف بررسی راه های گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری استان های مرزی ترکیه و آذربایجان غربی به مدت دو روز در ارومیه ادامه می یابد .

در این اجلاس 26 سند همکاری در بخشهای صنعت، کشاورزی، دانشگاهی، فرهنگی، گمرکی و بانکی بین دو طرف امضا می شود .