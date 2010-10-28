سلامت باروری در ایران باید متناسب با تعاریف سازمان بهداشت جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی منتظری عصر پنجشنبه در دومین روز کنگره بین‌المللی سلامت باروری و تنظیم خانواده افزود: اگر بخواهیم مفهوم سلامت باروری را در نظام پزشکی کشور پیاده کنیم، باید تعریفی متناسب با عرف و فرهنگ کشور ارائه دهیم.

وی با اشاره به اینکه کیفیت زندگی وابسته به سلامت یک مفهوم روانی و اجتماعی با ابعاد انسانی است که باید در دوران بارداری، زایمان و پس از آن مورد توجه باشد، افزود: تحقق بارداری و زایمان ایمن از اجزای سلامت و ایمنی مادران بوده که باید به تامین شرایط لازم جهت انجام زایمان ایمن در نظام بهداشتی کشور توجه شود.

دومین کنگره بین‌المللی سلامت باروری و تنظیم خانواده ایران از پنج تا هفتم آبان سال جاری توسط مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه و با همکاری دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت در سالن آمفی‌تئاتر مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) این شهرستان در حال برگزاری است.

600 مقاله از داخل و خارج کشور به کنگره سلامت ارومیه ارسال شده که از میان مقالات رسیده 265 مقاله به صورت پوستر و 38 مقاله به صورت سخنرانی طی مدت سه روز برگزاری این کنگره ارائه می ‌شود.

جمعیت و تنظیم خانواده، تازه‌های پیشگیری از بارداری، سیاستهای جمعیتی، بحرانهای جهانی و منطقه‌ای سلامت باروری، مرگ مادر، سقط جنین، سرطان‌های مرتبط با سلامت باروری زنان و مردان، تازه‌های مدیریت در خدمات سلامت باروری و فناوری‌های نوین از محورهای مهم این کنگره است.