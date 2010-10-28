پاسداری از هویت و بالندگی دینی تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان استان خراسان رضوی ابراز داشت: در اسلام بازنشستگی نداریم و هر فرد وظیفه اش آن است که به تکلیفش عمل کند و افراد با تجربه و نظرات و دیدگاه های خود می توانند مسئولین را یاری کنند.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی برای تبلیغ فرهنگ دینی به نظرات افراد با تجربه و مسئولان سابق نیاز داشته و باید در قالب اتاق فکر از نظرات آنها استفاده شود.

حجت الاسلام دکتر خاموشی ضمن اشاره به وجود 70 هزار تشکل دینی در سطح کشور اظهار داشت: افراد بازنشسته باید با انرژی و فکر جدید، کارهای جدیدی را با نگرش نوآورانه انجام داده و اگر حیات و تجربه بزرگان به جوانان مسئولیت پذیر و پرانرژی انتقال یابد می تواند برای پیشبرد اهداف فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مفید و موثر باشد.

وی ادامه داد: زمانی بودجه مساجد کشور 182 میلیون ریال بود و سازمان تبلیغات اسلامی با تبیین هدف و دفاع از آن توانست بودجه این نهاد را توسعه دهد و امروز شاهد هستیم در سال گذشته تنها دولت 300 میلیارد ریال برای مساجد هزینه کرده است.

حجت الاسلام دکتر خاموشی با بیان این موضوع که سازمان توانسته بر اساس ایده صحیح و راهبردی مناسب در عرصه های مختلف هنر ، نشر ، قرآن ، اوقات فراغت کارهای خوبی را انجام دهد ، ادامه داد: به عنوان سایت های سازمان تبلیغات روزانه بیش از 600 هزار نفر بازدید کننده دارد.

وی با اشاره به نیاز روزمره محصولات فرهنگی در کشور عنوان کرد: امروزه باید تدوین های مناسب در تولید و پخش محصولات فرهنگی صورت بگیرد و قانون نظارت بر کتاب که مصوب شورای انقلاب فرهنگی است برای جلوگیری از نشر مطالبی از جمله کفر و الحاد ، راهزنی دینی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ، رشد این سازمان را در عرصه فناوری و تکنولوژی مناسب دانسته و گفت: امروز نرم افزاری در سازمان تبلیغات اسلامی ساخته شده که می تواند تصاویر اینترنت را آنالیز کرده و فضای اینترنت را پالایش کند و امید می رود در آینده ای نزدیک به سمت پاک کردن اینترنت از تصاویر نامناسب حرکت کنیم.

حجت الاسلام دکتر خاموشی بیان کرد: ما معتقدیم برنامه ریزی برای کتاب ، نرم افزار و کالاهای فرهنگی باید در سامانه ارسال فرهنگ قرار گیرد و این مستلزم آن است که نوع کالایی را که برای مردم عرضه می کنیم مطلوب اجتماع باشد.