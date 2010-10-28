به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، اکبر محمدی پس از حذف تیم نوجوانان ایران از مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق افزود: بابت این نتیجه از مردم ایران عذرخواهی می کنم اما ما در مصاف با سوریه موقعیت‌های گلی داشتیم که از آنها استفاده نکردیم. متاسفانه بازیکنانم تمرکز لازم را نداشتند که از فرصت‌های بدست آمده به خوبی استفاده کنند.

خبرنگاری پرسید: "مهمترین مشکل شما در این مسابقات چه بود؟"، محمدی در پاسخ به این پرسش گفت: در بازی با کره شمالی که تیم مقابل از بازیکنان بزرگتر از 16 سال استفاده کرده بود، امتیازات مهمی را از دست دادیم. کره‌ای‌ها از بازیکنانی بزرگتر از 16 سال استفاده کردند اما پس از آن بازی ما تیم را برای دیدار با سوریه آماده کردیم. ما به خوبی از تیم سوریه شناخت داشتیم و بازیکنانم در مصاف با این تیم خیلی خوب جنگیدند اما نتوانستند گل‌های بیشتری به ثمر برسانند.

"یک گل برای صعود ما کافی نبود"، سرمربی تیم نوجوانان کشورمان با بیان این جمله خاطر نشان کرد: در تیم نوجوانان ایران بازیکنان آینده‌داری حضور دارند و به آینده آنها بسیار خوشبینم. 10 نفر از بازیکنان تیم ما زیر 15 سال سن دارند و می توانند در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند. من به توانایی‌های بازیکنانم اطمینان داشتم به همین دلیل گفتم صعود می کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "چرا پس از گشودن دروازه سوریه دفاع نکردید؟"، تاکید کرد: می دانستم نتیجه یک بر صفر مطمئن نیست بنابراین از بازیکنانم خواستم بازی رو به جلویی را ارائه کنند تا بیشتر گل بزنیم البته بازیکنان تیم من نوجوان هستند و بعضی از کارها را نمی توانند به خوبی انجام دهند و حالا حالاها باید روی آنها کار کنیم.

محمدی افزود: فدراسیون فوتبال در این مدت امکانات بسیار خوبی را در اختیار تیم نوجوانان قرار داد و مدیران فدراسیون به خوبی از ما حمایت کردند اما بدشانس بودیم و نتوانستیم به نتیجه دلخواه‌مان در دیدار با سوریه دست یابیم و در نهایت از صعود به مرحله بعد باز ماندیم.

خبرنگاری پرسید:"به نظر شما چه تیمی قهرمان این جام می شود؟"، محمدی در پاسخ به این پرسش با صراحت گفت: مطمئنم کره شمالی به راحتی قهرمان می شود. البته ازبکستان هم می تواند یکی از فینالیست‌ها باشد اما کره شمالی با بازیکنانی که زیر 20 سال هستند در این جام قهرمان خواهد شد!

خبرنگار دیگری پرسید: "وضعیت شما در تیم نوجوانان چه خواهد شد؟"، سرمربی تیم نوجوانان ایران در پاسخ به این پرسش گفت: شخصا فکر می کنم کارم در تیم نوجوانان تمام شده است اما مقامات ارشد فدراسیون ایران باید در این خصوص نظر دهند که تیم نوجوانان با من یا شخص دیگری به کارش ادامه دهد.

محمدی در پایان گفت: اگر نتیجه یک بر صفر باقی می ماند و ما بدشانسی نمی آوردیم الان شرایط خیلی فرق می کرد. البته همه از ما که قهرمان دوره گذشته بودیم توقع زیادی داشتند اما من بار دیگر از همه عذرخواهی می‌کنم که نتوانستیم موفقیت دوره گذشته را تکرار کنیم.

دیدارهای روز پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با حذف تیم کشورمان و صعود تیم‌های سوریه و کره شمالی به پایان رسید.