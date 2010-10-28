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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۹

مدیریت واحد شهری مشکلات کلانشهرها را برطرف می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 2شهرداری مشهد گفت: بیشتر مشکلات شهرداری ناشی از مسائل ساختاری است و تشکیل مدیریت واحد شهری می تواند مشکلات شهری شهرهای بزرگ را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا جعفر زاده در نشست خبری ظهر پنجشنبه با بیان این مطلب افزود : اعتباراتی که در اختیار شهرداری قرار می گیرد از محل عوارضی است که از مردم دریافت می گردد و پیش بینی می شود در سالجاری در آمد شهرداری منطقه دو به 55 میلیارد تومان برسد که باید این درآمد جهت خدمات مدیریت شود.

شهردار منطقه دو مشهد اذعان داشت: نیمی از مساحت هشت هزار و 400 هکتاری شهرداری منطقه دو مشهد منطقه خدماتی است و نیمی دیگر مربوط به منطقه استحفاظی و حریم شهری است و شهرداری منطقه دو مشهد بزرگترین محدوده شهرمشهد را تحت پوشش دارد.

جعفر زاده جمعیت ساکن در محدوده شهرداری منطقه دو را حدود 500 هزار نفر ذکر کرد و در خصوص مناطق اضافه شده به این شهرداری گفت: شهرکهای الحاقی از مرداد 86 به این شهرداری شامل شهرک های شهیدچمران ، قدس ، آزادگان ، فتح آباد ، خین عرب ، کشاورز ، نوید ، حجت ، مهرآباد ، امام علی ، مطهری ، رسالت ، مشهد قلی ، محله بصیر وتوس 91 می باشدکه درحدوداً پهنه شمالی شهر مقدس مشهد را فرا می گیرد.

وی در خصوص خدمات و وظایف شهرداری مناطق اظهارداشت: تهیه طرح های جامع واجرای آن ها، نظارت بر ساخت و سازها، صدور پروانه ساختمانی، نظارت براراضی حریم شهری، تنظیم لایحه و فرستادن به دبیر خانه کمیسیون ماده 100برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، ایجاد پارک ها و فضای سبز، جمع آوری و انتقال زباله از جمله وظایف و خدمات شهرداری مناطق است.

وی خاطر نشان کرد: پرو‍‍‍ژه های قابل بهره برداری این منطقه شهرداری، شامل احداث بلوار 35 متری، حمزه، آیلند میانی خیابان مطهری شمالی،پیاده رو سازی ضلع جنوبی عبد المطلب و مطهری شمالی فاز 3، پارک عبدالمطلب 39، پارک خطی حاشیه صد متری حد فاصل خیبر و ذوالفقار است.

کد مطلب 1180341

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