مدیریت واحد شهری مشکلات کلانشهرها را برطرف می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا جعفر زاده در نشست خبری ظهر پنجشنبه با بیان این مطلب افزود : اعتباراتی که در اختیار شهرداری قرار می گیرد از محل عوارضی است که از مردم دریافت می گردد و پیش بینی می شود در سالجاری در آمد شهرداری منطقه دو به 55 میلیارد تومان برسد که باید این درآمد جهت خدمات مدیریت شود.

شهردار منطقه دو مشهد اذعان داشت: نیمی از مساحت هشت هزار و 400 هکتاری شهرداری منطقه دو مشهد منطقه خدماتی است و نیمی دیگر مربوط به منطقه استحفاظی و حریم شهری است و شهرداری منطقه دو مشهد بزرگترین محدوده شهرمشهد را تحت پوشش دارد.

جعفر زاده جمعیت ساکن در محدوده شهرداری منطقه دو را حدود 500 هزار نفر ذکر کرد و در خصوص مناطق اضافه شده به این شهرداری گفت: شهرکهای الحاقی از مرداد 86 به این شهرداری شامل شهرک های شهیدچمران ، قدس ، آزادگان ، فتح آباد ، خین عرب ، کشاورز ، نوید ، حجت ، مهرآباد ، امام علی ، مطهری ، رسالت ، مشهد قلی ، محله بصیر وتوس 91 می باشدکه درحدوداً پهنه شمالی شهر مقدس مشهد را فرا می گیرد.

وی در خصوص خدمات و وظایف شهرداری مناطق اظهارداشت: تهیه طرح های جامع واجرای آن ها، نظارت بر ساخت و سازها، صدور پروانه ساختمانی، نظارت براراضی حریم شهری، تنظیم لایحه و فرستادن به دبیر خانه کمیسیون ماده 100برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، ایجاد پارک ها و فضای سبز، جمع آوری و انتقال زباله از جمله وظایف و خدمات شهرداری مناطق است.

وی خاطر نشان کرد: پرو‍‍‍ژه های قابل بهره برداری این منطقه شهرداری، شامل احداث بلوار 35 متری، حمزه، آیلند میانی خیابان مطهری شمالی،پیاده رو سازی ضلع جنوبی عبد المطلب و مطهری شمالی فاز 3، پارک عبدالمطلب 39، پارک خطی حاشیه صد متری حد فاصل خیبر و ذوالفقار است.