"جمعه": صعودی ارزشمند داشتیم/ بالا بودن سن بازیکنان کره کاملا محرز است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، "محمد جمعه" پس از صعود تیمش به مرحله حذفی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما بازی بسیار بسیار سختی برابر ایران داشتیم. قبل از حضور در ازبکستان هم می دانستیم در گروه سختی قرار داریم که تیم‌های قدرتمندی همچون ایران و کره شمالی در آن حضور دارند اما صعود از این گروه بسیار ارزشمند بود.

وی اضافه کرد: ما در نیمه اول گلی زودهنگام را دریافت کردیم اما اطمینان داشتیم که می توانیم این گل را جبران کنیم. من به بازیکنانم اطمینان داشتم و آنها به خوبی توانستند نتیجه ارزشمندی را مقابل تیم ایران کسب کنند.

خبرنگاری پرسید: "آیا تیم شما خوش شانس است که برابر عمان و ایران در دقایق پایانی به گل رسیده است؟"، سرمربی تیم نوجوانان سوریه در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: نه! این گونه نیست که معمولا ما خوش شانس باشیم. فوتبال 90 دقیقه است و هیچ کس نمی تواند در کدام دقیقه از آن گل به ثمر می رسد. من به بازیکنانم گفته بودم که باید تا آخرین لحظه تلاش کنند و در نهایت در دقایق پایانی به گل برتری دست یافتند.

خبرنگاری پرسید: "سرمربی تیم ایران اعتقاد دارد کره شمالی از بازیکنان بزرگسال در این جام استفاده کرده است آیا شما این موضوع را قبول دارید؟"، وی در پاسخ به این سئوال نیز اظهار داشت: کاملا مشخص و واضح است بازیکنان کره شمالی سن‌شان بالاتر از 16 سال است. همه ما آمده‌ایم فوتبال بازی کنیم و مسئولان تیم کره شمالی نباید چنین عملی را انجام بدهند.

جمعه در پایان گفت: این وظیفه کنفدراسیون فوتبال آسیاست که این موضوع را کنترل کند زیرا نوع بازی، سبک بازی و عضلات بازیکنان کره شمالی کاملا مشخص می کند که آنها سن‌شان بالاتر از سن قانونی است. امیدوارم AFC به این موضوع رسیدگی و از تکرار آن جلوگیری کند.

دیدارهای روز پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با حذف تیم کشورمان و صعود تیم‌های سوریه و کره شمالی به پایان رسید.