متوسط تاخیرات پروازی حج تمتع ؛ 9 دقیقه / ماجرای پروازهای فرانسه

فرهاد پرورش در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با مهر گفت: تاکنون 43 پرواز عملیات رفت انتقال زائران بیت الله الحرام از شهرهای مختلف کشور به عربستان سعودی با ناوگان ایران ایر انجام شده که 36 پرواز به سمت جده و 7 پرواز نیز به سمت مدینه منوره بوده است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه وظیفه انتقال 34 هزار نفر از زائران بر عهده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: از این تعداد، تاکنون 17 هزار نفر در 8 روز گذشته به عربستان سعودی اعزم شده اند.

پرورش در ادامه درباره تاخیر پروازی حجاج اظهارداشت: میانگین این تاخیرات در حدود 9 دقیقه گزارش شده که دلیل آن هم بیشتر به خاطر آماده نبودن فرودگاه عربستان در پی شلوغی بوده است.

وی روند انجام پروازهای حج تمتع را تاکنون، مناسب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که در پروازهای بازگشت نیز چنین روندی ادامه داشته باشد.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درباره پروازهای ایران ایر به کشور فرانسه نیز اظهارداشت: پس از بروز مشکلات در این کشور، مسئولان هوایی فرانسه اعلام کردند که هر پرواز قبل از انجام به این کشور، اعلام شود تا در صورت وجود مشکلات، پروازها انجام نشود.

پرورش با بیان اینکه پروازهای هما به دو فرودگاه پاریس به نام "شارل دوگل" و "اورلی" انجام می‌شود، تصریح کرد: پروازهای هما به فرودگاهی انجام می‌شود که مشکلات کمتری را دارد.

وی همچنین در دفتر یادبود مهر نوشت: "نقش خبرنگاری و خبرگزاری و کار مطبوعاتی از محورهای اصلی روشنگری و اطلاع رسانی به مردم عزیز کشور و بیداری اساسی و محوری است که امیدواریم همکاران عزیز خبرگزاری مهر با تعامل کامل همچنان که تاکنون این امر ایفا نموده اند، در آینده نیز در این راه موفق باشند."