گردهمایی دبیران اجرایی دومین دوره انتخابات کانون مداحان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این جلسه که در محل اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد آئین نامه تدوین شده برای برگزاری انتخابات کانون مداحان وشاعران اهل بیت(ع) در بخشهای مراحل اجرایی انتخابات، شرایط داوطلبان، روش انتخاب اعضاء و ضوابط عضویت افراد بررسی شد.

این دوره از انتخابات، که در 12 آبان ماه صورت خواهد گرفت دومین دوره برگزاری آن است که دوره اول آن در سال 85 انجام شده است.

باید اضافه کرد انتخابات کانون مداحان وشاعران اهل بیت (ع) هر چهار سال یک بار انجام می پذیرد.

در این مراسم مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، معاونت فرهنگی اداره کل و دبیر اجرایی این انتخابات حضور داشتند که به بیان نقطه نظرات خود در باب مداحان و شاعران اهل بیت(ع)پرداختند.

حجت الاسلام حائری نیز در جمع مدیران اجرایی انتخابات کانون مداحان با بیان این مطلب افزود: بسیاری از مجموعه جریان‌ها، حزب‌ها و گروه های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به منافع پلید خود از پتانسیل افراد و تشکل های دینی استفاده می کنند.

وی بیان کرد: جریان عاشورا در طول اعصار نه تنها فراموش نشده بلکه روز به روز بیشتر در قلوب مسلمانان جا باز کرده است.

وی با اشاره به نقش حساس مسئولین تشکلهای دینی بیان کرد: مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) و تمامی کسانی که در این راه قدم گذاشته‌اند باید در برگزاری و اجرای مراسم عزاداری و سوگواری ائمه اطهار(ع) هوشیار عمل کنند تا به دین خدشه‌ای وارد نشود.