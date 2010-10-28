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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۵۰

همایش بین المللی گردشگری اسلامی در مالزی آغاز به کار کرد

همایش بین المللی گردشگری اسلامی در مالزی آغاز به کار کرد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرقی آسیا: همایش بین المللی گردشگری اسلامی با حضور مقامات و نمایندگان کشورهای اسلامی به منظور ایجاد بازار جدید و تقویت صنعت گردشگری اسلامی آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم گشایش این همایش معاون وزیر گردشگری مالزی گفت: این همایش با موضوع استفاده از ظرفیت بالقوه گردشگری و مسافرتهای بین کشورهای اسلامی به دنبال کشف فرصتهای فراهم شده برای گردشگری نوظهور حلال و اسلامی در تمام دنیاست.  

"جیمز داوس مامیت" افزود: این همایش به موضوعات شرایط ایجاد محیط مناسب گردشگری مسلمانان و زیرساختهای ایجاد شبکه گردشگری در حوزه گردشگری اسلامی توجه خاص دارد.

وی در ادامه به تجربه مثبت مالزی در صنعت گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت: مالزی توانسته است با ثبت 23.6 میلیون گردشگر، رتبه نهمین کشور برتر جهان در جذب گردشگر بین المللی را از آن خود کند.

در این همایش نمایندگانی از کشورهای عربستان سعودی، یمن، ترکیه، ازبکستان، برونئی، چین، تایلند، هند، سنگاپور و آفریقای جنوبی حضور دارند.

نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی و شرکتهای گردشگری بخش خصوصی ایران نیز در این همایش  شرکت کرده اند. همچنین در حاشیه برگزاری این همایش، نمایشگاهی به منظور معرفی ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری مالزی و برخی کشورهای اسلامی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

همایش بین المللی گردشگری اسلامی و بازار سفر که در مرکز تجارت جهانی پوترا کوالالامپور برگزار می شود روز جمعه به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 1180348

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