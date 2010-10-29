به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حبیبی در حاشیه چهارمین اردوی اساتید منتخب فرهنگی منطقه 9 دانشگاه آزاد در مشهد اظهار داشت: از نظر ما کار پژوهشی ارائه مقاله، کتاب یا سمینار نیست بلکه شناخت و کشف ذهنیات ودغدغه های مخاطبین حوزه فرهنگ است.

وی تصریح کرد: باید به مسائل فرهنگی بهای زیادی داد چرا که اساسا قوام یک ملت به فرهنگ آن بستگی دارد وبی شک بالاترین عنصری که در موجودیت یک جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از700 تعریف از فرهنگ ارائه شده است و رویکردهای عمده درتعریف فرهنگ از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، یادآور شد: رویکرد وصف گرایانه، رویکرد تاریخی، هنجاری، رفتاری و رویکرد ترکیبی از جمله مهم ترین آنهاست که نگاه مسئولین دانشگاه به مسائل فرهنگی بر مبنای رویکرد ترکیبی استوار است.

حبیبی ادامه داد: نقش راهبردی استادان در برنامه ها وفعالیت های حوزه فرهنگی بسیار مهم است و مهم ترین ویژگی افراد راهبردی پایش محیط، آینده پژوهی، اقدامات معطوف به هدف، جهت گیری فعالیت ها و قدرت بسیج نیروهاست.

مدیرکل تحقیقات و برنامه ریزی دانشگاه در ادامه به بیان رویکردهای حضور اساتید در حوزه فرهنگ، گفت: رویکرد معنوی ارزشی -علمی - رفتاری - پژوهشی - عملیاتی اجرایی و طرح و برنامه ریزی را از مهم ترین آنهاست و برای هرکدام نیز الزاماتی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: عدم نگاه حرفه ای به حوزه فرهنگ، عدم حمایت از فرهیختگان فرهنگی، ضعف نظریه پردازی در حوزه فرهنگ وعوام زدگی وعدم تعادل در حوزه فرهنگ از مهم ترین چالش‌هاست که مسئولین فرهنگی باید به کمک اساتید درراه رفع موانع وبرطرف کردن این چالشها گام بردارند.