دروازه های جدید مرزی بین ایران و ترکیه ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شامگاه پنجشنبه در حاشیه پایان اجلاس همکاریهای اقتصادی آذربایجان غربی و استانهای مرزی ترکیه افزود: با تلاش مسئولان دو طرف در آینده نزدیک دروازه های جدید مرزی در منطقه بورالان ماکو با دیلجو ترکیه و نیز کوزه رش سلماس با گلینجک ترکیه راه اندازی می شود.

وی با اشاره ایجاد مرز رسمی در منطقه رازی خوی و کاپی کوی ترکیه نیز بیان داشت: تلاش می کنیم مشکلات فعال سازی این مرز نیز هر چه سریعتر برطرف شود.

جلال زاده در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته بررسی مصوبات اجلاس ارومیه اظهارداشت: این کمیته وظیفه خواهد داشت تا بندهای مختلف تفاهم نامه امروز را بررسی و گزارشات آنرا با استانداران آذربایجان غربی و پنج استان مرزی ترکیه ارائه کند.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه مقامات ایرانی و ترکیه ای برای اجرایی کردن بندهای مختلف و توافقات صورت گرفته در تفاهم نامه مصمم هستند، گفت: ما بر این اعتقادیم که اگر این تفاهم نامه اجرایی نشود، هیچ سودی برای طرفین نخواهد داشت.

جلال زاده اضافه کرد: بدون تردید عمل کردن به توافقات صورت گرفته از سوی پنج استان مرزی ترکیه و آذربایجان غربی می تواند گامی مهم و موثر در تقویت همکاری های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور ایران و ترکیه باشد.

وی با بیان اینکه مقامات دولتی ایران و ترکیه اراده ای جدی برای عملی ساختن توافقات دارند، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این تفاهم نامه برای مردمان دو سوی مرز خوشحال کننده خواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به موضع گیری های خوب دولت ترکیه در خصوص مسایل مختلف جهانی و منطقه ای، گفت: بدون تردید مواضع نخست وزیر و رییس جمهور ترکیه درباره مساله فلسطین و فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، نقطه ی عطف در تاریخ این کشور به شمار می رود.

جلال زاده گفت: این نوع تعاملات و نزدیکی بین دو کشور مسلمان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه نشان دهنده عمق روابط سیاسی بین دو کشور است.

سومین اجلاس مشترک توسعه روابط اقتصادی و تجاری استان های مرزی ترکیه و ایران امروز در ارومیه برگزار شد.

برگزاری این اجلاس در راستای تفاهمات بین دو کشور ایران و ترکیه و با هدف بررسی راه های گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری استان های مرزی ترکیه و آذربایجان غربی به مدت دو روز در ارومیه ادامه داشت.

در این اجلاس 28 سند همکاری در بخش های صنعت، کشاورزی، دانشگاهی، فرهنگی، گمرکی و بانکی بین دو طرف امضا شد.

آذربایجان غربی بعنوان تنها استان هم مرز ایران با کشور ترکیه و دارای بیش از 500 کیلومتر مرز مشترک با این کشور است.