به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، محمد اسماعیل یعقوب زاده عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عمده زعفران دنیا در ایران تولید می شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه عمده زعفران دنیا در ایران تولید می شود، همچنان اسپانیا تولید کننده زعفران در جهان شناخته شده، در حالیکه اسپانیا رقیب قدرتمندی در تولید زعفران نیست.

وی افزود: ورود کشورهایی مانند، افغانستان، چین، پاکستان به جمع تولید کنندگان زعفران، در صورتیکه زعفران با هزینه های کمتر و عملکرد بالاتری باشد خطر محسوب می شود.

فرماندار شهرستان زاوه تصریح کرد: تنها راه مقابله، افزایش عملکرد مزارع و کاهش هزینه های تولید است.

وی با اشاره به صادرات بسته بندی زعفران بیان داشت: باید از صادرات فله ای زعفران جلوگیری شود، تا کنون ایجاد برند برای زعفران با تاخیر مواجه شده به این خاطر که از بازار بدون رقیبی برخوردار بوده و هرنوع محصولی را خریداری می کردند.

یعقوب زاده عنوان کرد: با اجرایی شدن بسته صادراتی زعفران، اگر بسته صادراتی به صورتی باشد که حمایت کافی از طرف تولید کننده و صادرکننده صورت گیرد، آنگاه می توان شاهد نقش سازنده ای در توسعه صادرات زعفران بود.

وی با اشاره به وضع عوارض 10درصدی برای صادرات فله ای زعفران و تاثیرش بیان کرد: اگر به هر روشی که می شود مانع صادرات زعفران بی کیفیت و فله ای بدون شناسنامه زعفران شویم، عرصه سود آوری تولید و واردات زعفران در بازارهای جهانی رونق خواهد یافت.

فرماندار شهرستان زاوه خاطرنشان کرد: در سال 89-88 با توجه به بروز خشکسالی خسارات زیادی به مزارع زعفران وارد نشده و تولید نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.