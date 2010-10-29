شهرک صنعتی هوافضا در استان قزوین احداث می شود

اصغر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: شهرک صنعتی هوا فضا در زمینی به مساحت دو هزار هکتار در نزدیکی شهرستان آبیک در حال ساخت است که در حال حاضر 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: این شهرک در فاز اول در یک هزار هکتار اجرا می شود که با فاز بندی در هر مرحله 100 هکتار زمین آماده سازی و به بهره برداری می رسد که ساخت فرودگاه آزادی در فاز اول تاکنون به پایان رسیده است.

حمزه ای تصریح کرد: مطالعات زیست محیطی فاز دوم شهرک هوا فضای ایران به اتمام رسیده و مطالعه فاز دوم شروع شده و پیش بینی می شود در افق دراز مدت 400 واحد در این شهرک نوین مستقر شود.

وی در خصوص میزان سرمایه گذاری در این شهرک فناوری گفت: مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده دراین شهرک بیش از سه هزار میلیارد تومان است که در صورت تکمیل آن 70 هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.

به گفته حمزه ای ساخت شهرک هوافضای ایران حدود هشت سال به طول می انجامد.



معاون توسعه و برنامه ریزی استانداری قزوین یادآورشد: گسترش این شهرک نیازمند عملیات ساختمانی وسیعی است که امیدواریم با کمک های بخش دولتی و خصوصی این هدف ممکن شود و با تکمیل این مجموعه استراتژیک، جایگاه استان ارتقا یابد.

وی استقبال سرمایه گذاران برای حضور در شهرکهای صنعتی استان را مطلوب توصیف کرد و افزود: بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها سرمایه گذاران متعددی به استان آمده اند و نزدیک بودن قزوین به بازار 32 میلیون نفری جمعیت کشور قابلیتها و مزیتهای استان را بالا برده است.

حمزه ای اظهار امیدواری کرد که با کمک و حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از استقرار صنعت هوا فضا در استان قزوین مسیر رشد و توسعه استان شتاب بیشتری گیرد.