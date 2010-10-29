پخش آموزش مهارتهای زندگی در سیمای مرکز قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، برنامه کاشانه هر هفته به مدت 45 دقیقه در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین تهیه و تولید می‌شود.

برنامه تلویزیونی آموزش مهارتهای زندگی در کاشانه با محور خانواده در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین تهیه و تولید می‌شود که آموزش مهارت‌های زندگی، رشد وتعالی سلامت روانی و جسمی خانواده، تحکیم بنیان خانواده، تشویق نسل جوان به تشکیل خانواده و تبیین نقش زن به عنوان اساس خانواده از مهمترین اهداف این برنامه تلویزیونی است.

در برنامه آموزشی کاشانه سعی شده است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان راهکارهای تعمیق روابط افرادخانواده با هم، آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی خانواده و شیوه‌های برقراری روابط سازنده و پیوند عاطفی بین والدین وفرزندان برای مخاطب تشریح شود.

عوامل برنامه عبارتند از تهیه‌کننده لیلا حبیب پور، کارگردان محمد مهدی نحوی ‌فرد، تصویربردار سیدعلی ولدآبادی، دستیارتصویر حامد نوری، صدابردار علی قاسمی و تدوینگر عبدالله محمد قلی.



