تشکیل کمیته قرآنی در صدا و سیمای مرکز قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام محمدیان مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین در جلسه راه اندازی کمیته قرآنی که پنجشنبه شب در این مرکز تشکیل شد بر لزوم تشکیل کمیته قرآنی در صدا و سیمای تأکید کرد و گفت: قرآن کتاب انسان ساز بوده و برای تمام شئونات زندگی انسان برنامه دارد و ما باید برای انس بیشتر مردم با این کتاب اسمانی و بهره مندی همه افراد از آن برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین محمدیان افزود: کار قرآنی به صورت بخشنامه ودستور اداری قابل اجرا نیست بنابراین ضرورت دارد با بهره گیری از دیدگاه های صاحب نظران واندیشمندان قرآنی استان فعالیتهای فشرده ای را در جهت رسانه ای کردن مفاهیم قرآنی آغاز کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین همچنین برضرورت غنی سازی آرشیو این مرکز تأکید وابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک آرشیو این مرکز منبع غنی از تلاوت ها و سایر منابع مرتبط با قرآن شود.