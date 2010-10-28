همکاری با دادگاه ترور حریری متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المنار، "سید حسن نصرالله" شب چهارشنبه در سخنرانی خود که به طور مستقیم از شبکه المنار لبنان پخش می شد با محکوم کردن یورش روز گذشته نظامیان صهیونیست به شهر ام الفحم در فلسطین اشغالی سکوت آمریکا در برابر این حادثه و اعلام موضع در برابر حادثه کوچک روز گذشته در ضاحیه را سوال بر انگیز دانست.

سید حسن نصرالله با اشاره به حادثه روز گذشته در ضاحیه که در آن محققان دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری (نخست وزیر فقید لبنان) خواستار پرونده های پزشکی بانوان و همسران اعضا و مقامات حزب الله شده بودند، تاکید: دیگر در برابر این مسئله نمی توان سکوت کرد.

دبیر کل جنبش حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه تا کنون در این باره سکوت کرده بود و به علت مصالح ملی سخنی نمی گفتیم، تاکید کرد: همکاری ما با دادگاه بین المللی ترور حریری از این لحظه متوقف می شود و ما از مردم لبنان و مسئولان نیز می خواهیم در این باره بر اساس مسئولیتها و شرافت و کرامت خود تصمیم بگیرند و به این همکاری پایان دهند.

نصرالله در ادامه با اشاره جزئیات فعالیت دادگاه بین المللی ترور حریری در پنج سال اخیر این مسئله را به منزله غارت لبنان دانست و سه درخواست مهم از مسئولان و ملت لبنان در زمینه قطع همکاری با این دادگاه مطرح کرد.

مشروح سخنرانی امشب سید حسن نصرالله بزودی منتشر می شود.