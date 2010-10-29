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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

اولین "خانه قرآن روستایی" شهرستان پاکدشت افتتاح شد

اولین "خانه قرآن روستایی" شهرستان پاکدشت افتتاح شد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: اولین خانه قرآن روستایی شهرستان پاکدشت توسط سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان افتتاح و راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، این خانه قرآن روستایی در مسجد صاحب الزمان (عج) روستای چنگی پاکدشت است که ساختمان آن با هماهنگی شورای اسلامی روستا احداث شده و توسط سازمان تبلیغات اسلامی تجهیز شده است.

در حاشیه این مراسم که عصر پنجشنبه برگزار شد، کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی پاکدشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این خانه قرآن به منظور افزایش هماهنگی ها و اجرای دوره ها و طرحهای قرآنی در این روستا آغاز بکار کرده است.

جعفر سیفی افزود: افتتاح این خانه قرآن گامی در جهت توسعه، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در سراسر شهرستان پاکدشت خواهد بود.

افتتاح خانه های قرآن جدید و ریشه کنی بیسوادی قرآنی

وی تأکید کرد: تحقق ریشه کنی بیسوادی قرآنی در این شهرستان و آشنایی هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان با معارف قرآنی از اهداف عالیه سازمان تبلیغات در روستاهای شهرستان است.

این مسئول ادامه داد: در سطح شهرستان پاکدشت حدود 40 روستا وجود دارد که این اداره قصد دارد با رایزنی ها و پیگیری ها در اکثر روستاها خانه قرآن برپا کند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت همکاری همه جانبه شوراهای اسلامی روستاها و احداث یا در اختیار قرار دادن ساختمان جهت این حرکت بزرگ قرآنی، سازمان تبلیغات اسلامی تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار خانه های قرآن روستایی قرار خواهد داد.

سیفی افزود: طبق برنامه ریزیهای به عمل آمده، تعداد خانه های قرآن روستایی در شهرستان پاکدشت افزایش خواهد یافت و این امر، نیازمند یاری و علاقمندی مردم و مسئولان شهرستان است.

کد مطلب 1180378

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