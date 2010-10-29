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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

تعداد پیمانکاران سویا در گلستان 10 درصد افزایش یافت

تعداد پیمانکاران سویا در گلستان 10 درصد افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهادکشاورزی گلستان گفت: تعداد پیمانکاران کشت سویا در استان در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضان حجاجیلری شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، تعداد پیمانکاران کشت سویا در استان را 15 هزار و 757 نفر اعلام کرد.

وی از آغاز برداشت محصول سویا در مزارع استان خبر داد و گفت: عملیات انعقاد قرارداد کشت سویا از ابتدای تیرماه سالجاری در مراکز خدمات و ترویج جهادکشاورزی استان انجام شد.
 
وی خاطرنشان کرد: در نهایت سطح قرارداد منعقد شده با کشاورزان بالغ بر 68 هزار و 439 هکتار شد ولی براساس بررسیهای انجام شده سطح سبز این محصول 58 هزار و 342 هکتار گزارش شده است.
 
به گفته حاجیلری، میزان بذور سویای توزیع شده در بین کشاورزان حدود 3500 تن و ارقام آن شامل DPX که بیشترین میزان مصرف در بین کشاورزان را داراست.
 
رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی گلستان بیان داشت: همچنین ارقامی همچون سحر ، ویلیامز ، گرگان 3 و JK که سابقه کشت در استان را دارند در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
 
وی عنوان کرد: باتوجه به عملکرد خوب این زراعت خصوصا رقم DPX طی سال گذشته و همچنین قیمت مناسب این محصول و کمبود آب برای اراضی شالیکاری باعث شد در سالجاری کشاورزان بسوی کشت سویا سوق یابند.
کد مطلب 1180380

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