به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابتهای کاراته قهرمانی جهان با حضور یک نماینده ایران در بازی پایانی همراه بود. حامد زیگساری کاراته کای جوان و گیلانی تیم ملی ایران در وزن 67-کیلوگرم ایران با شکست تمامی رقبای خود گام به دیدار پایانی گذاشت.

وی ابتدا کاراته کای بلژیکی را 2 بر یک شکست داد. نماینده ایران در مبارزه دوم خود به دیدار حریفی از "نگاتارو" از اوکراین رفت که در پایان وقت قانونی به تساوی رسید و با رای داوران3 بر یک برنده شد. زیگساری در ادامه برای پیکار با نماینده مجارستان به روی تاتامی رفت.

"آدام کواکس" مجاری که در مدال نقره رقابتهای قهرمانی جهان در سالهای 2004 و 2008، طلای بازیهای جهانی 2009 و 2 مدال برنز اروپا در سالهای 2006 و 2010 را در کارنامه داشت 3 بر یک مقابل کاراته کای کشورمان شکست خورد تا زیگساری پس از آن نماینده آفریقای جنوبی را نیز7 بر صفر شکست داده به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند.

کاراته کای گیلانی کشورمان در این مرحله هم مقابل نماینده مصر پس از آنکه در وقت قانونی و اضافه به تساوی رسید با رای داوران صاحب برتری شد و به فینال راه یافت. وی روز یکشنبه برای کسب مدال به مصاف نماینده یونان مبارزه کند.

در کاتای تیمی هم تیم برادران باتوانی با رسیدن به جمع چهار تیم برتر دنیا راه یافت. این تیم دور نخست را استراحت داشت، سپس مراکش را 5 بر صفر شکست داد. ژاپن حریف بعدی تیم کشورمان بود که 4 بر یک موفق به شکست تیم کشورمان شد. تیم ایران با صعود ژاپن به بازی نهایی، این فرصت را پیدا کرد تا در گروه بازنده ها برای کسب مدال برنز تلاش کند.

برادران باتوانی در این مرحله مونته نگرو را 4 بر یک شکست داده و به جمع چهار تیم برتر دنیا راه پیدا کردند. این تیم برای کسب مدال برنز روز یکشنبه مصاف پرو خواهد رفت.

روز گذشته در کومیته انفرادی حسین روحانی سرگروه تیم ایران در همان دور نخست باخت و حذف شد. وی که چهار مدال جهانی را در کارنامه خود داراد و پرامیدترین عضو تیم ایران برای کسب مدال بود در پیکار با نماینده صربستان 3 بر2 بازنده تاتامی را ترک کرد. شکست این کاراته کای صربستانی در دور بعد موجبات حذف روحانی را در پی داشت.