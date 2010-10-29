اسلامی حرف زدن و قارونی فکرکردن درست نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله عبدالله جوادی آملی غروب پنجشنبه در دیدار تعدادی از اساتید دانشگاه تربیت معلم تهران با بیان اینکه دین سه رشته جهان بینی الهی، جهان بانی الهی و جهان آرایی الهی را به ما آموخت، تأکید کرد: صدرالمتالهین می ⁯فرماید که علم مانند معماری نیست بلکه نظیر بخش⁯های ریاضی است.



وی در همین رابطه به بیان مثالی پرداخت و گفت: اگر یکی از خشت⁯ها یا آجرهای بنایی را بردارند و از دیوار غربی به دیوار شرقی ببرند این بنا فرو نمی⁯ریزد اما عدد هشت را که بین هفت و نه است را بردارند، این عدد هیچ کاربردی ندارد.

جوادی آملی تصریح کرد:صدرالمتالهین می⁯فرماید که حرف عالم به قدری ریاضی است که هیچ چیزی را نمی⁯توان از سر جایش برداشت.



مرجع تقلید جهان تشیع گفت: علم شرح معلوم است، معلوم فعل خداست و شرح فعل خدا غیر از الهی و اسلامی نخواهد بود و اگر کسی بگوید شرح بشری است، این اسلامی حرف زدن و قارونی فکرکردن است.



جوادی آملی تاکید کرد: اگر کسی در حوزه یا دانشگاه بگوید که 40 یا 50 سال کار کرده و زحمت کشیده و فکر کرده است، این اسلامی حرف زدن و قارونی فکرکردن است.



دانشگاهها با تفکیک جنسیتی اسلامی نمی شوند



وی همچنین درباره اسلامی کردن دانشگاه⁯ها اظهار داشت: تعلیم و تعلم باید برای رضای خدا باشد، یعنی اگر انسانی معلم یا متعلم است که می⁯خواهد کاری انجام دهد، این کار را نباید آلوده کند، بلکه باید برای رضای خدا چیزی را یاد بگیرد و به دیگران یاد دهد.



جوادی آملی گفت: باید دانش⁯هایی که یاد گرفته⁯ایم را در راه صحیح به کار ببریم نه در مسیر باطل؛ به عنوان مثال اگر به انرژی هسته⁯ای دست یافته⁯ایم باید از این انرژی به صورت صلح⁯آمیز استفاده کنیم نه تخریبی.



مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: منظور از اسلامی⁯کردن دانشگاه⁯ها فقط این نیست که تعلیم و تعلم در مسیر رضای خدا باشد و هر چه یاد گرفته⁯ایم در مسیر صحیح به کار بریم؛ یا اینکه در دانشگاه⁯ها نمازخانه ایجاد شود و دعاهای کمیل و توسل قرائت شود و کلاس⁯های دختران و پسران از همدیگر تفکیک شوند؛ این موارد کار حسینیه و مسجد است.



اگر علم اسلامی شد دانشگاه هم اسلامی می شود



آیت⁯الله جوادی آملی در عین حال احداث نمازخانه و توجه به دعا در دانشگاه⁯ها را از کارهای مناسب دانست و خاطرنشان کرد: اگر صرفا این کارها را در دانشگاه⁯ها انجام دادیم، دانشجوی مسلمان تربیت کردیم، نه اینکه دانشگاه اسلامی شده باشد.



استاد برجسته حوزه با تاکید بر این نکته که دانش حرف اول را در دانشگاه⁯ها می⁯زند، تصریح کرد: عنصر محوری دانشگاه، علم است؛ اگر علم اسلامی شد، دانشگاه هم اسلامی می⁯شود و دیگر لازم نیست که به دختران و پسران بگویند کنار هم ننشینند.



مرجع تقلید جهان تشیع گفت: مگر در حوزه توصیه می⁯کنند مردان و زنان کنار هم ننشینند؛ مگر به طلبه⁯ها می⁯گویند که نماز را در اول وقت وحدالامکان جماعت بخوانند.چون علم درحوزه دینی است رهاوردهای فراوانی دارداما اساسی⁯ترین و عنصری⁯ترین حرف دانشگاه علم و متون درسی است که اگر این متون اسلامی نشد، سفارشی است.



جوادی آملی به تلاش کشورهای اسلامی برای اسلامی کردن علوم اشاره کرد و اظهار داشت: آنها در همایش⁯هایی که برگزار می⁯کنند به این نتیجه رسیده⁯⁯اند که علم اصلا اسلامی نیست.



اسلام مدعی است که علم غیراسلامی وجود ندارد



استاد برجسته حوزه با اشاره به یکی از این همایش⁯ها که در کشور مالزی برگزار شد، خاطرنشان کرد: در آن همایش سخنران رسمی جلسه، صحبت⁯هایش را از طنز شروع کرد که با استهزاء و خنده و سوت و کف حاضران همراه بود و در نهایت به این نتیجه رسید که علم اصلا اسلامی نیست و این مسئله برای بسیاری از افراد به باور تبدیل شد.



جوادی آملی با یادآوری این نکته مهم که اسلام مدعی است که علم غیراسلامی وجود ندارد، افزود: علوم جزئی از قبیل طبیعیات، ریاضیات و... را علم کلی به نام فلسفه رهبری می⁯کند.



وی با تشریح اهمیت علم فلسفه و جهان بینی الهی یادآور شد: هیچ علمی از علوم، چه طبیعی و چه ریاضی، نمی⁯تواند خدا را ثابت یا نفی کند و یا درباره خدا شک کند، برای اینکه قلمرو آنها محدود است.



استاد برجسته حوزه گفت: تنها علمی که بلندپروازی مال اوست،جهان⁯بینی الهی یا فلسفه است و دراین جهان بینی الهی این مسائل بحث می⁯شود که آیا خدا هست یا نیست؟



اگر فلسفه خودساخته شد مسائل دین خرافه می شود



این مفسر قرآن از تمامی علوم به عنوان امت و از فلسفه به عنوان امام امت یاد کرد و افزود: اگر از فلسفه به عنوان ریاست علوم صحبت می⁯شود برای این است که درباره تمامی علوم حرف می⁯زند. کار علوم جزئی، جزئی است ولی فلسفه کلی⁯نگر است.



مرجع تقلید جهان تشیع به چگونگی الحادی و الهی شدن فلسفه اشاره کرد و اظهار داشت: اگر جهان بینی به بیراهه و کژ راهه رفت سرازالحاد درمی⁯آورد و می⁯گوید که خدا درعالم نیست.اینها خودساخته هستند واگر فلسفه خودساخته شد مسائل دین اسطوره و اضافه و خرافه می⁯شود.



آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: اگر فلسفه الحاد شود جمیع علوم الحادی می⁯شود و اگر به راه راست رفت، اول به خودش خدمت می⁯کند و الهی می⁯شود، یعنی معتقد می⁯شود که جهان خدایی دارد؛ بعد هم همه علوم طبیعی، انسانی و... را الهی و اسلامی می⁯کند.



وی تاکید کرد: اگر فلسفه، الهی شد همه علوم خلقت⁯شناسی می⁯شود و زمین و آسمان و دریا و صحرا مخلوق الهی می⁯شوند؛ اگر اینطور شد، عالم و معلوم و علم مخلوق خدا می⁯شوند و زمین⁯شناسی لحظه به لحظه به جای اینکه افقی حرف بزند، عمودی حرف می⁯زند.



لزوم اسلامی شدن دانشگاهها



مرجع تقلید جهان تشیع افزود: دانشگاه⁯های ما غرق در علوم اسلامی هستند اما نمی⁯دانند از کجا علم یاد بگیرند. وقتی لاشه علم را سازماندهی کردیم دیگر نمی⁯گوئیم زمین اینچنین بوده است، اینچنین شده است و اینچنین خواهد شد بلکه می⁯گوئیم خدا زمین را اینچنین کرد و اینچنین می⁯کند.



وی دربخش دیگری ازسخنان خود ضمن تاکید مجدد برلزوم اسلامی شدن دانشگاه⁯ها تصریح کرد: لاشه علم را به صورت کتاب⁯ های درسی در آوردند؛ این لاشه که اسلامی و غیراسلامی ندارد. الان هم کسی قرآن را لاشه کند همانند کتاب⁯های عربی می⁯شود ودیگر کتاب دینی نخواهد شد. استاد برجسته حوزه ادامه داد: این جهان را مثله کردند و در مورد آن کتاب نوشتند و به دانشگاه⁯ها دادند، این دانشگاه تا الی الابد اسلامی نخواهد شد.



تقوا صحنه دل را غبارروبی می کند



آیت⁯الله جوادی آملی به ویژگی⁯های تقوا و طهارت روح اشاره کرد و افزود: از دیرزمان این حرف به ایران زمین آمده بود که اگر کسی حسی را از دست داد علم حاصل از آن حس را هم از دست خواهد داد.



وی تصریح کرد: مهمترین راه دستیابی به اشیاء حواس پنج گانه است اما اسلام و دین فرموده که همانطوری که چشم و گوش راه تشخیص اشیاء است، طهارت روح هم راه علم و اسرار است.



این مرجع تقلید گفت: تقوا فقط این نیست که انسان به بهشت برود، بلکه صحنه دل را غبارروبی می⁯کند و وقتی این صحنه دل شفاف شد اسرار در آن می⁯تابد و اگر کسی باتقوا بود اسرار عالم را بهتر می⁯فهمد.



وی با بیان اینکه گناه در فرهنگ دینی ما غبار صحنه قلب است، اظهار داشت: عده⁯ای گرفتار غبارگیری هستند و صحنه قلبشان چرک گرفته است، اینها می⁯خواهند اسرار عالم را ببینند که این مهم با چشم دیده نمی⁯شود؛ می⁯خواهند با آئینه دل ببینند ولی این آئینه غبارگرفته است.