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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

کنسرت گروه کر شهر تهران برگزار می شود

کنسرت گروه کر شهر تهران برگزار می شود

کنسرت گروه کر شهر تهران به سرپرستی مهدی قاسمی از تاریخ 12 آبان به مدت سه شب در سالن رودکی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه کر تهران با همراهی ارکستر مجلسی  آثاری از "ادوارد الکار" و"جان راتر" را با تکنوازی پیانو "بهاره  مهدوی" اجرا می کند.

لازم به ذکر است کنسرت این گروه موسیقی ساعت 20 در سالن رودکی برگزار می شود.

کد مطلب 1180393

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