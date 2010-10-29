نمایشگاه عرضه توانمندیهای تعاون ماهیانه شد

صاحب حجتی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی وزارت تعاون برای برگزاری نمایشگاههای عرضه توانمندیهای بخش تعاون در استانهای مختلف کشور به صورت ماهیانه خبر داد و گفت: وزیر تعاون با این موضوع موافقت کرده است و از این پس به صورت ماهیانه نمایشگاههای عرضه توانمندیهای بخش تعاون را در استانهای مختلف و با مشارکت استانهای مجاور برگزار می کنیم.

مدیرکل امور ارزیابی و استانهای وزارت تعاون به مزایای برگزاری نمایشگاههای عرضه توانمندیهای بخش تعاون اشاره کرد و افزود: تعامل بین تعاونیها، آشنایی با توانمندیهای تعاون در استانها و توسعه مشارکتهای دستگاههای مختلف از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاهها است.

حجتی تصریح کرد: آشنایی مردم با موضوعات مربوط به بخش تعاون که به عنوان یکی از دغدغه های وزارت تعاون مطرح است نیز در این نمایشگاهها دنبال می شود. همچنین فرهنگ سازی تعاون نیز از مسائلی است که تاکنون به آن نقطه مطلوب خود دست نیافته؛ بنابراین در فضاهای نمایشگاهی می توان آن را پیگیری کرد.

وی به استقبال تعاونیها از مشارکت در نمایشگاههای استانی عرضه توانمندیها اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه تعاونیها نیز از مشارکت در این زمینه ها استقبال خوبی نشان داده اند به نحوی که برای حضور همه متقاضیان در نمایشگاهها محدودیت فضا وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون با تاکید بر اینکه به دلیل کم بودن فضاهای نمایشگاهی، امکان حضور همه تعاونیهای متقاضی شرکت در نمایشگاههای تعاونی وجود ندارد، گفت: وزیر تعاون موافقت کرد تا به تعاونیهای مشارکت کننده در نمایشگاههای عرضه توانمندیهای تعاونی مساعدت و کمک مالی صورت پذیرد.

حجتی ادامه داد: این مسئله به صورتی است که از تعاونیهای مشارکت کننده در استانی که نمایشگاه در آن برگزار می شود هزینه ای دریافت نمی شود ولی از آنهایی که از استانهای دیگر حضور می یابند به دلیل مسافت و هزینه های جانبی مانند رفت و آمد و اسکان مبالغی دریافت می شود.

وی با اشاره به شناسایی و برنامه رزی برای رفع مشکلات تعاونیها در استانها، اظهار داشت: مهمترین موضوعاتی که هم اکنون برای تعاونیها در استانهای مختلف مطرح است بحث حمایت مادی و معنوی می تواند باشد، به نحوی که تعاونیها تلاش می کنند تا در فضای اقتصاد کشور دیده شوند.

مدیرکل امور ارزیابی و استانهای وزارت تعاون ارتباطات و وصل شدن تعاونیها به دستگاههای ذیربط را موضوعی مهمتر از حمایت مادی و تسهیلاتی از تعاونیها دانست و افزود: البته برخی تعاونیها نیز مسائل نقدینگی را به عنوان مهمترین مشکل خود عنوان می کنند.

حجتی بحرانی شدن وضعیت برخی تعاونیها و اینکه آنها در شرایط مناسبی قرار ندارند را به عنوان یکی دیگر از مشکلات تعاونیها در استانها اعلام و تصریح کرد: در هر صورت مسائلی که در اقتصاد کشور، منطقه و سطح بین المللی اتفاق می افتد بر عملکرد تعاونیها تاثیر گذار است.