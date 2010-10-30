محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات به عمل آمده در زمینه ساماندهی و ثبت نام از کارجویان در سایت وزارت تعاون با اعلام ثبت درخواست 450 هزار کارجو، گفت: من معتقدم برای ایجاد اشتغال در ایران و یا هر کشور دیگر یکسری پیش نیازهای عملیاتی، تدارکاتی و حمایتی مورد نیاز است.

ثبت درخواست اشتغال 450 هزار کارجو

وزیر تعاون اظهار داشت: طی سالهای گذشته تجربه ایجاد و راه اندازی بنگاه‌های زودبازده را داشتیم و خدماتی نیز از این طریق انجام شد اما در حال حاضر مرحله تکمیلی این کار به این ترتیب است که وزارت تعاون به صورت مشخص ثبت نام از کارجویان را از یک مسیر انجام می دهد.

عباسی دلیل این امر را عدم مراجعه کارجویان به مراکز متعدد اعلام کرد و بیان داشت: سازمانها و دستگاه‌ها در مراجعه افراد برای اشتغال از آنان تقاضا می کنند تا به "بانک اطلاعاتی" ایجاد شده در سامانه ثبت نام از کارجویان وزارت تعاون مراجعه کنند.

110 هزار نفر مشاوره شدند

وی ادامه داد: موضوع دوم اینکه ممکن است بخشی از این افراد در جریان کسب و کار سرگردان شوند و تکلیف خود را برای اینکه به کجا باید مراجعه کنند را ندانند؛ بنابراین تکلیف کسب و کار آنها نیز روشن نیست.

به گفته وزیر تعاون، با این شرایط بهتر است از قبل، مرحله مشاوره کارجویان به صورت مشاوره تخصصی کسب و کار انجام شود. حال این کار در وزارت تعاون شروع شده و تاکنون نیز 110هزار نفر در همین فاصله دو سه ماهه در قالب بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون مشاوره شدند.

اشتغال 60هزار کارجو

عباسی تاکید کرد: در حال حاضر برای 60 هزار نفر نیز شرایط اشتغال فراهم و برای آنها تعاونی تشکیل شده است. البته قرار نیست بقیه کارجویان نیز در قالب تعاونیها ساماندهی شوند بلکه هدف این است که قبل از برنامه ریزی کارگروههای اشتغال استانها که استانداران مسئولیت آنها را بر عهده دارند، مراحل مشاوره و راهنمایی کسب و کار انجام شود.

به گفته وی، گذراندن مراحل معرفی، راهنمایی و مشاوره کارجویان قبل از ورود به بازار کار باعث می شود تا افراد بدانند که به کجا باید مراجعه کنند؛ بنابراین اسامی کارجویان توسط ادارات کل تعاون به کارگروههای اشتغال استانها معرفی می شوند.

وزیر تعاون اظهار داشت: در کارگروه‌های اشتغال استانها که با ریاست استانداران تشکیل می شود از حمایت دستگاه‌های دیگر نیز استفاده می شود. در این زمینه هر یک وظایف خود را پیگیری و اجرا خواهند کرد.

عباسی معرفی به بانکها برای دریافت تسهیلات را یکی دیگر از مراحل ایجاد فرصتهای جدید شغلی دانست و تصریح کرد: به نظر می رسد که این موضوع یک مسئله دقیق تر و منظم تری نسبت به روال گذشته دارد.