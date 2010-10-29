ادامه برخوردبا مانکنهای نامتعارف/ پلمپ بنگاههای بدون سیستم ثبت معاملات

سرهنگ عباس میرایی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها با اشاره به جمع آوری مانکنهای نامتعارف اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری که بین صنوف و اماکن عمومی وجود دارد ضوابط و مقررات لازم در استفاده نکردن از مانکنهای نامتعارف اجرا می شود.

رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی عنوان کرد: در حال حاضر استفاده از مانکنهای نامتعارف از سوی اماکن تا حد چشمگیری کاهش یافته اما در برخی از مواقع شاهد استفاده برخی از واحدهای صنفی جدید به علت ناآگاهی هستیم.

وی گفت: افراد جدیدی که وارد صنف پوشاک می شوند ممکن است به علت آشنا نبودن با قوانین تخلفاتی در این زمینه مرتکب شوند اما این افراد از سوی پلیس رصد شده و به آنان تذکر داده می شود.

میرایی گفت: حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با توجه به گستردگی آن ممکن است در برخی جاها مشکلات و ناهماهنگی هایی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به برخورد پلیس با قهوه خانه ها گفت: پلیس آمادگی هر گونه برخورد با قهوه خانه ها را در چارچوب وظایف خود دارد و طبق قانون با متخلفان برخورد می کند



هشدارها و آگاهیهای لازم برای اجرای قانون هدفمندی به اصناف داده شده است

میرایی با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها گفت: مجموعه اقدامات پیشگیرانه در مورد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها انجام شده که طی آنها هشدارها و آگاهیهای لازم به اصناف و اماکن کشور داده شده است.

وی ادامه داد: از آنجایی که امکان دارد دشمنان با استفاده از راهکارهایی قصد ایجاد اختلال در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را داشته باشند و آسیبها و اشکلاتی در اجرای آن رخ دهد اطلاعات لازم به اصناف ارائه شده است.

میرایی گفت: امیدواریم با همکاری تمامی دستگاهها، صنوف و مردم این طرح به خوبی در کشور اجرا شود.

تشدید برخورد با عرضه کالاهای دخانیات قاچاق و غیر مجاز

رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی با اشاره به تشدید برخورد با عرضه کالاهای دخانیات قاچاق و غیر مجاز در واحدهای صنفی گفت: با همکاری ستاد قاچاق کالا و ارز و شرکت دخانیات با اصنافی که کالاهای دخانی غیر مجاز و قاچاق را تولید کنند به صورت جدی برخورد می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر برخی افراد سودجو و قاچاقچیان سعی دارند این تصور را در میان مصرف کنندگان ایجاد کنند که محصولات دخانی دارای علائم هشداردهنده از کیفیت لازم برخوردار نیستند که این موضوع از سوی وزارت بهداشت تکذیب شده است.

میرایی گفت: سیگارهایی که بر روی آنان علائم هشداردهنده وجود دارد بر اساس یکسری استانداردها تولید می شوند اما اصل سیگار چه با استاندارد و چه بی استاندارد برای افراد مضر است.

واحدهای مشاوره املاک بدون سیستم ثبت معاملات پلمپ می شوند



رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی با اشاره به طرح برخورد با واحدهای مشاوران املاکی گفت: مهلت واحدهای صنفی برای راه اندازی سیستم ثبت معاملات به اتمام رسیده و پلیس از این پس به صورت جدی با واحدهای متخلف برخورد و پلمپ می کند.