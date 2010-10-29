320 میلیون دلار؛ تولیدناخالص داخلی منطقه آزاد ارس

عباس رنجبر با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها گفت: در 6 ماهه اول امسال 28 میلیارد برای پروژه های عمرانی منطقه ارس هزینه شده که امیدواریم به زودی افتتاح شوند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس، سال 89 را سال سال صادرات اعلام کرد و افزود: بر همین اساس با پیشنهادات ارائه شده مبنی بر حذف فرآیندهای زائد و حذف هزینه هایی که از صادرکنندگان اخذ می شد صادرات منطقه افزایش می یابد.

رنجبر تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی منطقه ارس در سال گذشته به مرز 320 میلیون دلار رسید که امیدواریم در سالجاری رشد بیشتری داشته باشد.