تغییرات کنکور سراسری 1390/ آغاز ثبت نام کنکور از 16 آذر

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگروه ماده 4 کنکور متشکل از وزرای علوم و آموزش و پرورش تاکنون تصمیمی درباره تغییر در نحوه سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور 90 نگرفته است از این رو هنوز قطعی نشده است که چند درصد سوابق تحصیلی کنکورهای 90 در قبولی اعمال می شود.

وی اظهار داشت: در نتیجه فعلا مانند سال گذشته همان 15 درصد اعمال می شود با این تفاوت که در کنکور 90 دیگر معدل تأثیر گذار نیست و نمرات دروس به عنوان سوابق تحصیلی لحاظ می شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای اینکه که ما بتوانیم فایل سوابق تحصیلی کامل داوطلبان کنکور 90 را در اختیار داشته باشیم قرار بر این است که آموزش و پرورش به هر داوطلب یک کد رهگیری بدهد و داوطلب نیز این کد را که در واقع کد سوابق تحصیلی است مانند شماره شناسنامه و سایر مشخصات در فرم ثبت نام درج کند.

وی یادآور شد: سوابق تحصیلی تنها برای کنکوریهای فارغ التحصیل سال 84 به بعد که سوابق تحصیلی دارند اعمال می شود و برای سایر داوطلبان نمره آزمون ملاک عمل خواهد بود.

سرورالدین با اشاره به تعداد داوطلبانی که در کنکور 90 سابقه تحصیلی ندارند به مهر گفت: تعداد زیادی نخواهند بود شاید تعداد افرادی که سابقه تحصیلی ندارند تنها حدود زیر 5 درصد باشد.

وی اظهار داشت: ثبت نام کنکوریهای 90 از 16 تا 28 آذرماه انجام و آزمون طی روزهای 9 تا 11 تیرماه 90 برگزار می شود.