به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره فناوری نانو با حضور معاون علمی و فناوری و رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد و طی آن محققان، موسسات، آزمایشگاه ها، رسانه ها و فناوریهای برتر معرفی شدند.

طبق نظر هیئت داوران، دکتر مسعود صلواتی نیاسر،دکتر علی مرسلی، دکتر سید علیرضا اشرفی، دکتر شمس الدین مهاجرزاده، دکتر عبدالرضا سیم چی، دکتر اکبر خداپرست حقی، دکتر محمد حسین عنایتی، دکتر علی ایرانمنش، دکتر علیرضا مشفق، دکتر عبدالله سلیمی و دکتر علیمراد رشیدی (مشترک رتبه دهم) محققان اول تا دهم این جشنواره معرفی شدند.

در بخش محقق جوان برتر مهندس محمود علی اف خضرایی رتبه اول را از آن خود کرد.

در بخش موسسات برتر دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در بخش آزمایشگاه های برتر، آزمایشگاه های مرکز پژوهش متالورژی رازی، موسسه پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی رتبه اول تا سوم را به دست آورند.

مرکز رشد فناوری پلیمر نیز در میان مراکز رشد به عنوان مرکز رشد برتر معرفی شد.



در این جشنواره همچنین چهار فناوری نانو کامپوزیت مس-آلومینا برای تولید سره جوشکاری، نانو کود کلات آهن، گرانول های نانو کامپوزیت پلی پروپیلن بر پایه نانو ذرات برای تولید لوله های بی صدا و ساخت انواع سیستم های لایه نشانی تحت خلاء نیز برترین فناوریهای معرفی شدند.

همچنین از میان رسانه ها خبرگزاری دانشجویان ایران رتبه اول را به دست آورد.