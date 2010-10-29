به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی در گفتگویی با مرکز مطالعات استراتژیک لاهه در خصوص ادعاهای آمریکا و اتحادیه اروپا پیرامون برنامه هسته ای ایران تصریح کرد: آنها ادعا می کنند که ایران قصد دارد در آینده به سلاح هسته ای دسترسی پیدا کند. آنها در مورد نیات آینده صحبت می کنند و نه وضعیت فعلی .

وی افزود : هیچ دستگاهی برای نیت خوانی اختراع نشده است. در حال حاضر همه فعالیت های ما تحت نظارت مستقیم آژانس قرار دارد و انحرافی به سمت اهداف غیر صلح آمیز نداشته ایم. شما نمی توانید گزارش یا سندی از طرف آژانس بیابید که نشان دهد ایران دارای برنامه سلاح هسته ای است.

سفیر ایران در لاهه گفت : من معتقدم که موضع آنها بیش از آنکه بر اساس استدلال های حقوقی و فنی استوار باشد، سیاسی است. البته برای ما جای تعجب است که این کشورها با وجود بیش از 23 هزار کلاهک هسته ای در زرادخانه های خود، صحبت از بمب خیالی ایران می کنند.

وی در رابطه با گزارش اخیر آژانس مبنی برهمکاری ایران با این نهاد نیز بیان داشت: در سال 2003 که دولت ایران تصمیم گرفت با آژانس همکاری نماید، ایران دو سیاست را در پیش گرفت؛ اول همکاری فنی با آژانس و دوم مذاکره با کشورهای ذیربط. ما ابتکارات مختلفی با آژانس داشته ایم. برای نمونه ما بطور کامل فعالیت های غنی سازی را به حالت تعلیق در آوردیم و بطور داوطلبانه پروتکل الحاقی را برای چند سال اجرا کردیم. بیش از 4500 نفر روز از تاسیسات هسته ای ما بازرسی صورت گرفت. این کار در تاریخ رژیم راستی آزمایی آژانس، بی سابقه است.

غریب آبادی یادآور شد: دوربین های آژانس در تمامی تاسیسات هسته ای ایران نصب شده و بطور شبانه روزی اطلاعات را به مقر آژانس مخابره می کنند. به هر حال، ما هم بر این باوریم که آژانس تحت فشارهای سیاسی قرار دارد. در فوریه 2006، شورای حکام موضوع ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش نمود، نه به دبیرخانه فنی. این موضوع حاکی از سیاست زدگی بر این سازمان فنی است.

سفیر ایران در پاسخ به این سئوال که چرا ایران به عنوان یک اقدام اعتماد ساز، اجرای پروتکل الحاقی را از سر نمی گیرد؟ تصریح کرد: اعتماد سازی یک مسیر دو طرفه است. ما تمامی تلاش خودمان در این زمینه را انجام داده ایم. ما برای بیش از دو سال و نیم، پروتکل الحاقی را اجرا کردیم. آنها 26 سایت و کارگاه نظامی ما را نیز بازرسی کردند، ولی هیچ چیزی پیدا نکردند.

سفیر ایران تاکید کرد: سئوال ما این است که طرف مقابل چه اقدام اعتماد سازی انجام داده است؟ هر چه که ما بطور داوطلبانه بیشتر همکاری کردیم آنها درخواست های بیشتری را مطرح کردند. آنها از ایران می خواستند که غنی سازی را متوقف و از چرخه سوخت هسته ای دست بردارد. باید خاطر نشان کنم که پروتکل الحاقی یک سند داوطلبانه است و هنوز بیش از 80 کشور آن را تصویب نکرده اند.

وی در پاسخ به این سئوال که ایران در ازای اقدامات اعتماد سازانه ای که انجام می دهد، از کشورهای غربی چه چیزی را طلب می کند؟ گفت: ما چیزی بیش از حق خود که در ان پی تی آمده است، نمی خواهیم. ما طبق ان پی تی و اساسنامه آژانس به تعهدات خود عمل کرده ایم و لذا خواهان حقوق خود می باشیم. غنی سازی اورانیوم و چرخه سوخت هسته ای در ان پی تی و اساسنامه آژانس ممنوع نشده است. اینها در واقع فعالیت هایی هستند که در حال حاضر ما انجام می دهیم. آیا بمبی تولید کرده ایم که جای نگرانی داشته باشد. اگر شما بخواهید به سلاح هسته ای دسترسی پیدا کنید، باید دو کار را انجام بدهید. اول اینکه بایستی از ان پی تی خارج شوید. بنا بر این تا زمانیکه عضو ان پی تی هستید، محال است که سلاح هسته ای تولید کنید، برای اینکه همه چیز توسط آژانس مانیتور می شود. دوم اینکه شما بایستی در سطح 95 درصد اورانیوم را غنی کنید. ما هم اکنون اورانیوم را در سطح سه و نیم درصد غنی می کنیم. اگر شما سطح غنی سازی را حتی نیم یا یک درصد افزایش دهید، بازرسان فورا مطلع می شوند.

غریب آبادی در خصوص تحریم های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران اظهار داشت: این تحریم ها ثابت می کنند که اتحادیه اروپا مستقل نیست و صرفا از آمریکا تبعیت می کند. آمریکا، افغانستان را اشغال کرد و اتحادیه اروپا هم از آن پیروی کرد. آمریکا، عراق را اشغال کرد و اتحادیه اروپا نیز از آن تبعیت کرد. جهان از اتحادیه اروپا انتظار دارد مستقل عمل کند. ایران خواستار روابط حسنه با اتحادیه اروپا است. ما انتظار داریم که اروپا مستقل عمل کند و از کشور دیگری پیروی ننماید. تحریم ها موثر نیستند. ما از سال 1979 تحت تحریم بسر می بریم. چه اتفاقی رخ داده است؟ ایران در بسیاری از زمینه ها توسعه یافته و پیشرفت کرده است.

وی خاطرنشان کرد:تحریم های شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 تا 2010 دو دلیل داشته است. نخست اینکه برنامه غنی سازی ایران را متوقف نماید و دوم اینکه ضمن ایجاد مانع بر سر راه توسعه ایران، بین ملت و نظام نیز فاصله ایجاد کند. بایستی تاکید کنم که تحریم ها در این زمینه ها موفقیت آمیز نبوده اند. برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ادامه دارد و ملت ایران به حمایت از برنامه هسته ای ادامه خواهد داد و مخالف تحریم ها می باشد. ایران نیز روز به روز بر پیشرفت های خود با اتکای حمایت آحاد ملت در عرصه داخلی ادامه می دهد.

سفیر ایران در هلند در خصوص این سئوال که آیا نگران این نیستید که تحریم ها مقدمه ای برای حمله اسرائیل به ایران باشد؟ گفت: خیر. به عقیده من اسرائیلی ها در موقعیتی نیستند که به ایران حمله کنند. آنها اینقدر عقل دارند که این کار را نکنند، زیرا از عواقب آن مطلع هستند. ایران بشدت به آن پاسخ خواهد داد. رژیم اسرائیل توسط ارتش کوچک حزب الله شکست خورد. مضافا اینکه این رژیم در غزه هم شکست خورد. با این وصف رژیم اسرائیل چگونه می تواند به ایران حمله کند؟ فکر نمی کنم آنها جرات انجام این کار را داشته باشند.

وی در رابطه با آنچه نگرانی کشورهای عربی از جاه طلبی ایران خوانده می شود گفت: اولا، ما روابط بسیار خوبی با کشورهای عربی بویژه همسایگان عربی حوزه خلیج فارس داریم. ثانیا، ما همواره برای برادران عرب خود روشن ساخته ایم که برنامه هسته ای ایران بخاطر ماهیت صلح آمیزش، تهدیدی برای منطقه یا جهان محسوب نمی شود. ثالثا، برخی از برادران عرب ما از الگوی ایران برای استفاده از انرژی هسته ای پیروی می کنند. ما از این موضوع استقبال می کنیم. من معتقدم که اگر ایران در این راه مقاومت نمی کرد، استفاده از انرژی هسته ای ، بویژه غنی سازی برای کلیه کشورها ممنوع می شد. در واقع هزینه ای که ایران پرداخت کرده و می کند صرفا برای دفاع از خودش نبوده است ، بلکه برای دفاع از حقوق تمامی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوده است. اگر اخباری در رسانه ها وجود دارد که کشورهای عربی از برنامه هسته ای ایران نگران می باشند، این ناشی از پروژه ایران هراسی است که برخی کشورهای خاص پیگیری می کنند و سعی در القای آن دارند.

غریب آبادی در خصوص این ادعا که برنامه هسته ای ایران باعث مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه خواهد شد، گفت:هیچ مسابقه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه وجود ندارد. تنها رژیم اسرائیل است که در منطقه دارای سلاح هسته ای بوده و عضو هیچ یک از معاهدات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی هم نمی باشد. ما به سلاح هسته ای نیاز نداریم. قبل از هر چیز، ما یک کشور اسلامی هستیم. طبق فتوای مقام معظم رهبری تولید، نگهداری و استفاده از سلاح های کشتار جمعی حرام هستند. مضافا اینکه سلاح هسته ای در دکترین نظامی ما هیچ جایگاهی ندارد، برای اینکه ما معتقدیم سلاح هسته ای امنیت ایران را افزایش نمی دهد. بازدارندگی هسته ای نیز به دوران جنگ سرد تعلق دارد.

سفیر ایران در هلند در رابطه با روابط ایران و هلند و نیز دولت آینده هلند گفت: ما روابط دوجانبه خوبی با هلند داریم. در مواضع سیاسی اختلاف نظرهایی داریم که آن هم طبیعی هستند، اما مشکل جدی وجود ندارد. تا آنجائیکه به دولت جدید مربوط می شود، ما منتظر می مانیم که ببینیم چه سیاست ها و مواضع جدیدی در پیش گرفته می شود.

غریب آبادی در پایان گفت:حداقل در دو قرن گذشته، ایران به هیچ کشوری حمله نکرده است. ایران ظرفیت های زیادی برای استقرار عدالت ، صلح ، ثبات و امنیت در منطقه و جهان دارد. من به کشورهای غربی توصیه می کنم از این ظرفیت ها استفاده کنند. برنامه هسته ای ما کاملا شفاف ، روشن و تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی است. لذا بهتر است بجای موضوعات بدیهی مانند برنامه هسته صلح آمیز ایران، بر روی تهدید های جدی و واقعی مانند تهدید وجود سلاح های هسته ای در زرادخانه های کشورها تمرکز شود.