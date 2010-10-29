صرف نظر خبرنگاران مازنی از پوشش برنامه معاون وزیر صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام و دعوت روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران و سایت اطلاع رسانی استانداری مازندران ساعت 9 و 30 صبح امروز پنج شنبه خبرنگاران برای پوشش خبری سفر یک روزه معاون وزیر صنایع و معادن مقابل ساختمان این شرکت حاضر شدند.

پس از 45 دقیقه انتظار خدامراد احمدی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به همراه برخی مدیران دیگر در محل ساختمان شرکت شهرکهای صنعتی مازندران حاضر شدند.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، مدیر کل استاندارد، مدیر کل دخانیات، معاون سازمان صنایع استان و شجاعی نماینده ساری این مسئول را همراهی می کردند.

براساس اعلام قبلی قرار بود پس از جلسه ای، بازدید هایی از شهرک های صنعتی مرکز استان انجام شود ولی در هنگام برگزاری این نشست از ورود خبرنگاران به سالن کنفرانس به این بهانه که مسئولان می خواهند صبحانه صرف کنند ممانعت به عمل آمد.

قفل کردن درب سالن کنفرانس و نحوه برخورد با خبرنگاران، موجب اعتراض اصحاب رسانه شد تا برای پاسخ به این برخورد از پوشش خبری این برنامه صرف نظر کنند.

خبرنگاران خبرگزاریها، روزنامه ها و هفته نامه های مختلف استانی و سراسری که از صبح برای پوشش این برنامه حاضر شده بودند این برخورد را به اطلاع معاون وزیر رسانده و از پوشش خبری این سفر یک روزه خودداری کردند.