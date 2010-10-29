گروههای عراقی در آستانه توافق بر نخست وزیری مالکی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین،"برهم صالح" تاکید کرد: کردها به اطلاع همه گروههای سیاسی عراقی رسانده اند که دولت آتی باید فراگیر و مورد قبول همه باشد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حضور قوی سنی ها در دولت آینده، افزود: گروههای پارلمانی عراقی درآستانه انتخاب نوری المالکی به عنوان نخست وزیر هستند.

نخست وزیر اقلیم کردستان ادامه داد: کردها موضع میانه ای دربحران جاری دارند اما همگان باید چارچوب واحدی را ترسیم کنند که دولت عراق براساس آن حرکت کنند.

صالح همچنین افزود: در تشکیل نیروهای امنیتی عراق باید تجدید نظر صورت گیرد تا این نیروها نماینده همه عراقی ها باشند بویژه که نگرانی هایی از وابستگی برخی ازاین نیروها به گروههای خاصی وجود دارد.

ازسوی دیگر"محمود عثمان" عضو ائتلاف کردستان عراق ازموافقت ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با همه خواسته های کردها، به استثنای ماده ای که سقوط دولت درصورت عقب نشینی ائتلاف کردستان ازآن را به دنبال دارد، خبر داد.