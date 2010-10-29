نظارت بر سیستم حمل و نقل عمومی در سنندج افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه پنجشنبه و در جلسه شورای تاکسیرانی شهر سنندج، اظهار داشت: باید در راستای ارائه خدمت بهتر به شهروندان سنندجی و همچنین نهادینه کردن نظم و انضباط، میزان نظارت و کنترل بر سیستم حمل و نقل عمومی افزایش یابد.

وی عنوان کرد: سیستم حمل و نقل عمومی در مناطق شهری به عنوان پیشانی هر منطقه و شهری به شمار می رود و باید تمامی دستگاه های مسئول از تمامی امکانات خود در راستای توجه به نیازهای مردم در این حوزه و لزوم نظارت بیشتر استفاده کرده و اجازه ندهند افراد سودجو جایگاه و اهمیت یک قشر زحمت کش را با چالش مواجه کنند.

استاندار کردستان بر رفع مشکلات فعلی سیستم حمل و نقل عمومی در شهر سنندج به ویژه در بخش تاکسیرانی تاکید کرد و بیان داشت: ساماندهی وضعیت تاکسی های درون شهری و لزوم رعایت قیمت های مصوب دو مورد مهمی است که باید مورد توجه مسئولان و متولیان امر قرار گیرد.

شهبازی همچنین خواستار برخورد با پدیده سد معبر در راستای کاهش ترافیک در مرکز استان کردستان شد و افزود: پدیده سد معبر چهره شهر سنندج را مخدوش کرده است و دستگاه های متولی در جایگاه قانونی خود با این پدیده برخورد و نسبت به ساماندهی ان اقدام نمایند.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان سنندج نیز گفت: در حال حاضر و در مجموع سه هزار و 500 دستگاه تاکسی در شهر سنندج فعالیت دارند که در مقایسه با میانگین کشوری، شمار تاکسی های سنندج بیشتر است ولی در زمینه خدمت رسانی با مشکلات و کمبودهای مواجه هستیم.

ولی الله میرزائی بر اجرایی کردن طرح ساماندهی وضعیت تاکسی های شهر سنندج تاکید کرد و بیان داشت: برای ارائه خدمت بهتر به مردم باید سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی ها را ساماندهی کرد و در این راستا نقش سازمان تاکسیرانی و شهرداری سنندج بسیار مهم و حیاتی است.

وی گفت: تعیین مسیرهای جدید برای جابجایی مسافر و الزام تاکسی ها به فعالیت در ساعات پیک کاری از جمله دیگر مواردی است که باید در راستای اجرایی کردن طرح ساماندهی وضعیت تاکسیرانی در سنندج مورد توجه قرار گیرد.