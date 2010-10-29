نصب مرتفع ترین پایگاه نسل سوم شبکه جهان در اورست

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Ncell اپراتور اینترنت و تلفنهای همراه در نپال، اعلام کرد ایستگاه نسل سوم خود را در ارتفاعی برابر پنج هزار و 200 متری در نزدیکی روستای "گوراکشپ" راه اندازی کرده است. به گفته این شرکت سرعت خدمات نسل سوم با استفاده از این پایگاه جدید به بالاتر از 3.6 مگابیت بر ثانیه خواهد رسید اما می توان آن را در صورت بالا بودن تقاضا تا 7.2 مگابیت بر ثانیه نیز افزایش داد.

به طور کلی روز گذشته در ارتفاع پایین تری از اورست یعنی در ارتفاع دو هزار و 870 متری در منطقه ای به نام "لوکلا" 9 ایستگاه خدمات اینترنت راه اندازی شد.

هدف از راه اندازی مرتفع ترین ایستگاه خدمات نسل سوم موبایل، خدمات دهی به 30 هزار توریستی است که سالانه به بخشهای هیمالیایی نپال سفر می کنند همچنین تعداد سالانه کوهنوردانی که برای بالا رفتن از اورست هشت هزار و 848 متری به این منطقه وارد می شوند فراتر از چند صد نفر است.

با این حال شرکت Ncell هنوز خدمات نسل سوم خود را از بالای قله اورست آزمایش نکرده است، زیرا به گفته سخنگوی این شرکت نپالی، چنین کاری تنها به صورت فرضی قابل اجرا است.

در حال حاضر 50 کاربر می توانند به صورت همزمان از خدمات نسل سوم شبکه استفاده کنند اما این تعداد در صورت افزایش میزان تقاضا قابل ارتقا خواهد بود.

چهار ایستگاه از میان ایستگاه های راه اندازی شده انرژی خود را از انرژی خورشیدی تامین می کنند و از باطری های پشتیبانی برخوردارند که می توانند انرژی آنها را برای سه روز تامین کند.

بر اساس گزارش سی ان ان، شرکتی سوئدی به نام "تالیاسونرا"، پنجمین شرکت بزرگ موبایل اروپا، فعالیتهای شرکت نپالی را زیر پوشش خود دارد این شرکت سوئدی در عین حال کم ارتفاع ترین ایستگاه نسل سوم جهان را نیز در ارتفاع هزار و 400 متر پایین تر از سطح دریا در اروپا نصب کرده است.