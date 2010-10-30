آمریکا برای از سرگیری مذاکرات شش جانبه به چین متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: "هیلاری کلینتون" در جریان گفتگوها در حاشیه نشست رهبران کشورهای شرق آسیا در هانوی پایتخت ویتنام تاکید کرد که پکن، پیوینگ یانگ را برای هموار کردن راه نشست گروه 20 در کره جنوبی و بهبود روابط با سئول تحت فشار قرار می دهد.

این مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: امروزه درک کردیم که نیازمند همکاری چین برای اعمال فشار و تاثیر گذاری بر کره شمالی هستیم تا به جریان گفتگوها در نشست گروه 20 تسریع بخشیم و قدمهای مناسبی را برای جلب مجدد اعتماد و بهتر کردن روابط پیوینگ یانگ با سئول و بازگرداندن کره شمالی به مذاکرات شش جانبه برداریم.

قرار است که نشست سران گروه 20 یازدهم و دوازدهم نوامبر (20 و 21 آبان ماه) در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار شود و احتمال می رود که بازگرداندن کره شمالی بر سر میز مذاکرات شش جانبه یکی از موضوعات قابل بحث در این نشست باشد.

این در حالی است که کره شمالی اعلام کرده فقط به شرطی به مذاکرات شش جانبه باز می گردد که تحریم های موجود علیه این کشور لغو شوند اما ایالات متحده اعلام کرده که تحریم ها علیه کره شمالی را به منظور از سرگیری مذاکرات شش جانبه لغو نمی کند.

مذاکرات شش ‌جانبه میان کره شمالی و جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و آمریکا از آگوست سال ۲۰۰۳ آغاز شد وهدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه‌‌ های تسلیحات اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از دسامبر سال ۲۰۰۸ متوقف شده است.