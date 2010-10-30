نشست "مروری بر میراث گردشگری اسلامی در جهان" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست "احمد سرجی" نماینده حفظ میراث فرهنگی مالزی با معرفی مساجد و آثار باستانی اسلامی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بر ارزشمند بودن و معرفی بیشتر این آثار تأکید کرد.

وی چاپ کتاب هایی با مضمون میراث فرهنگی برای گردشگری اسلامی را ضروری دانست و ایجاد کلکسیون تمبر و سکه اسلامی را برای جذب بیشتر گردشگران پیشنهاد داد.

در این نشست که با هدایت و اجرای دکتر "ماندانا برکشلی" استاد ایرانی و رئیس دانشکده طراحی و هنر کاربردی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی برگزار شد، شرکت کنندگان به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون گردشگری اسلامی در جهان پرداختند.

همایش بین المللی گردشگری اسلامی روز پنجشنبه در مرکز تجارت جهانی پوترا کوالالامپور پایتخت مالزی آغاز بکار کرد و امروز جمعه بکار خود پایان خواهد داد.

این همایش میزبان نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی و شرکتهای گردشگری بخش خصوصی کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز است.