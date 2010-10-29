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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

با سخنان مقامات مسئول ؛

تردیدها درباره برگزاری به موقع همه پرسی جنوب سودان افزایش یافت

تردیدها درباره برگزاری به موقع همه پرسی جنوب سودان افزایش یافت

رئیس کمیته مسئول برگزاری همه پرسی در سودان، برگزاری به موقع همه پرسی در جنوب این کشور را چیزی شبیه معجزه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز،"محمد ابراهیم خلیل" گفت: کمیته برگزاری همه پرسی سودان هیچ پولی ازبرنامه توسعه سازمان ملل متحد دریافت نکرده است.

وی افزود: جدول برنامه برگزاری همه پرسی به قدری مشکل است که انجام آن درموعد مقرر به معجزه نیاز دارد. دشواریهای فراوانی در پیش روی ما قرار دارد.

خلیل تاکید کرد: گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد ازاختصاص مبلغ 7 میلیون و 168 هزاردلار برای حمایت ازکمیته برگزاری همه پرسی سخن می گوید درحالی که کمیته تا کنون حتی صد هزار دلار نیز دریافت نکرده است.

شایان ذکراست که مقامات سودانی اخیرا از امکان تعویق زمان برگزاری همه پرسی به علت مشکلات اداری خبرداده بود اما دولت خود مختارجنوب سودان مخالف هرگونه تاخیر دراین زمینه است. مطابق پیمان صلح سال 2005 میان شمال و جنوب همه پرسی باید درنهم ژانویه آتی برگزار شود.

کد مطلب 1180475

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