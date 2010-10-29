دکتر رضا منصوری با حضور در غرفه مهر در هفدهمین نمایشگاه مطبوعات با اشاره به نقش نجوم آماتوری در توسعه علوم مرتبط با نجوم، افزود: ایجاد و راه اندازی رصدخانه ملی منجر به رشد این علوم در کشور می شود که در سالهای اخیر با توجه دولت و اختصاص بودجه شتاب خوبی در راه اندازی این رصدخانه شده است.

وی یاداور شد: اطلاعات بیشتر در زمینه روند راه اندازی این رصد خانه در هفته پژوهش ارائه می شود.

مجری طرح رصدخانه ملی ایران، وجود گروه های آماتور نجوم را یکی از افتخارت کشور دانست و خاطر نشان کرد: این گروه ها به طور مستقل در بخش های مختلف علم نجوم فعال هستند ولی نیاز است تا این گروه ها با یکدیگر تعامل داشته باشند در این زمینه قرار بود انجمن نجوم آماتوری برنامه هایی را برای انسجام فعالیت های گروه های نجومی اجرا کند که تاکنون اجرایی نشده است.

وی همچنین از پذیرش دانشجوی دکتری در پژوهشگاه دانشهای بنیادی در حوزه نجوم خبر داد و اظهار داشت: به منظور تامین نیروهای مورد نیاز در حوزه نجوم پژوهشگاه دانشهای بنیادی با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به پذیرش دانشجو در رشته نجوم می کند.