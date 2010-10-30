زیست محیطی ترین شرکتهای فناوری / نوکیا در صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی صلح سبز (Greenpeace) در شانزدهمین گزارش رده بندی سالانه فناوریهای دوستدار محیط زیست شرکتهایی که بیشترین تلاش را برای تولید محصولات سبز کرده اند را معرفی کرد.

در این طبقه بندی 18تولیدکننده محصولات الکترونیکی دوستدار محیط زیست مشخص شده اند.

مقولاتی چون استفاده از مواد سمی و آلاینده در فرایند تولید، سیاست بازیافت زباله های فناوری و تاثیرات این شرکتها بر روی تغییرات آب و هوایی در این رده بندی مد نظر قرار گرفته اند.

در این رده بندی، شرکت فنلاندی نوکیا و شرکت سوئدی اریکسون دو رتبه اول را از نظر بیشترین سازگاری محصولات با محیط زیست به دست آورده اند.

رتبه سوم این رده بندی را شرکت هلندی فیلیپس به دلیل تولید تلویزیون زیستی بدون مواد سمی به دست آورد.

این درحالی است که اپل از رتبه پنجم سال گذشته به رتبه نهم تنزل کرده است هرچند ارزیابی سازمان صلح سبز از این شرکت همچنان مثبت است، اما شرکت کوپرتینو به دلیل عدم ارائه اطلاعات شفاف در خصوص میزان مسمومیت برخی ترکیبات اسیدی به کار رفته در محصولات خود امسال چهار پله افت داشت.

شرکت HP به دلیل عرصه محصولات بدون "پی. وی. سی" از رتبه هشتم سال گذشته به رتبه چهارم و شرکت کره ای سامسونگ از رتبه سیزهم سال گذشته به رتبه پنجم رده بندی سال 2010 صعود یافته اند.

شرکت ژاپنی پاناسونیک به دلیل عرضه برنامه خروج تلویزیونهای قدیمی موفق شد در رتبه ششم قرار گیرد.

براساس گزارش CNET، در آخرین رتبه های رده بندی سازمان جهانی صلح سبز نام سه شرکت بسیار معروف یعنی توشیبا، مایکروسافت و نینتندو به چشم می خورند.

در این رده بندی، شرکت نینتندو با کسب تنها 8/1 امتیاز از 10 امتیاز در آخرین رتبه (رتبه هجدهم) قرار گرفت. درحقیقت مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن در کنسول بازی "ووی" محصول این شرکت بسیار بالا است.

توشیبا به دلیل احترام نگذاشتن به برنامه داوطلبانه حذف ترکیبات "پی. وی. سی" از تمام محصولات خود تا پایان آوریل 2010 در رتبه شانزدهم این رده بندی قرار گرفت.

مایکروسافت که از دیرباز به عنوان یک سازمان دوستدار محیط زیست شناخته می شد به دلیل عرضه نکردن محصولات بدون مواد سمی در رتبه هفدهم ایستاد.

در این نمودار طیف رنگ سبز نشان دهنده شرکتهای دوستدار محیط زیست و طیف رنگ قرمز نشان دهنده کمترین میزان سازگارپذیری زیستی است

برترین شرکتهای دوستدار محیط زیست:

1- نوکیا

2- اریکسون

3- فیلیپس

4- اچ. پی

5- سامسونگ

6- پاناسونیک ، موتورولا ، سونی

9- اپل

10- دل

11- شارپ

12- ایسر

13- فوجیستو

14- ال. جی

15- لینوو

16- توشیبا

17- مایکروسافت

18- نینتندو