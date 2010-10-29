اصولگرایان "مهر" را به عنوان یک رسانه در خط نظام و مقید می دانند

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجموعه اصولگرایان خبرگزاری مهر را به عنوان یک رسانه در خط نظام و مقید می دانند که در مسیر اهداف نظام جهموری اسلامی فعالیت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی با حضور در غرفه مهر در هفدهمین نمایشگاه مطبوعات افزود: خبرگزاری مهر یک رسانه بی حاشیه است و تاکنون بر اساس سیاستهای نظام در حوزه اطلاع رسانی فعالیت کرده است.

وی ادامه داد: خبرگزاری مهر با تحلیلها و اخبار ارسالی نقش موثری را در حوزه اطلاع رسانی به ویژه در بخش مدیریت شهری داشته و در این زمینه بسیار قوی عمل می کند.



