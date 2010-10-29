به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "جنگیر" روز شنبه هشتم آبان ماه با حمایت دو موسسه خیریه دهش پور و محک اجرایی را برای ویژه کمک به بیماران و کودکان سرطانی به صحنه میرود.
نمایش "جنگیر" در فضایی کمدی به تقابل دو انسان با چند جن میپردازد. سیامک صفری، ژاله صامتی، خسرو شهراز و فروغ قجابگلی از بازیگران این نمایش هستند.
این نمایش که پرمخاطبترین نمایش سال 88 سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر بود این روزها در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر اجرا میشود. این نمایش تا به حال پذیرای هنرمندانی چون رضا میرکریمی، اصغر عبدالهی، حمید لبخنده، گوهر خیراندیش، سروش صحت، هنگامه قاضیانی و ... بوده است.
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