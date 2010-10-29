  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

انتظامی میهمان ویژه "جن‌گیر" می‌شود

انتظامی میهمان ویژه "جن‌گیر" می‌شود

نمایش "جن‌گیر" نوشته و کارگردانی کوروش نریمانی هشتم آبان ماه در اجرای ویژه خود برای کودکان و بیماران سرطانی میزبان هنرمندان برجسته‌ای چون عزت الله انتظامی و دیگر چهره‌های شناخته شده سینما و تئاتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "جن‌گیر" روز شنبه هشتم آبان ماه با حمایت دو موسسه خیریه دهش پور و محک اجرایی را برای ویژه کمک به بیماران و کودکان سرطانی به صحنه می‌رود.

نمایش "جن‌گیر" در فضایی کمدی به تقابل دو انسان با چند جن می‌پردازد. سیامک صفری، ژاله صامتی، خسرو شهراز و فروغ قجابگلی از بازیگران این نمایش هستند.

این نمایش که پرمخاطب‌ترین نمایش سال 88 سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر بود این روزها در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود. این نمایش تا به حال پذیرای هنرمندانی چون رضا میرکریمی، اصغر عبدالهی، حمید لبخنده، گوهر خیراندیش، سروش صحت، هنگامه قاضیانی و ... بوده است.
 

کد مطلب 1180488

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها