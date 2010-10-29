طرح پیشگیری از تنبلی چشم در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، رئیس اداره بهزیستی بابل در مراسم آغاز اجرای این طرح اظهار داشت: در سال 87 در شهرستان بابل هشت هزار و 500 کودک سه تا شش ساله مورد ارزیابی بیماری چشمی قرار گرفتند.

علی محمدی فیروزجایی اظهار داشت: در سال 87 در شهرستان بابل هشت هزار و 500 کودک سه تا شش ساله مورد ارزیابی بیماری چشمی قرار گرفتند که این تعداد در سال 88 به بیش از 11 هزار نفر افزایش یافت.

وی افزود: طرح پیشگیری از تنبلی چشم که طرح کشوری بوده و از اول آبان در سراسر کشور اجرا شد در شهرستان بابل نیز با همت دستگاه‌های اجرایی و با حضور مدیر کل بهزیستی مازندران از امروز آغازبه کار کرد.

محمدی با اشاره به اینکه 444 پایگاه مبارزه با تنبلی چشم کودکان سه تا شش ساله بابلی در این شهرستان آغاز به کار کرد، افزود: از سیاست‌های مهم سازمان بهزیستی کشور این است بیشتر فعالیت‌های نظارتی خود را در روستاها متمرکز کرده تا کودکان روستایی دسترسی آسانتری نسبت به خدمات بهزیستی داشته باشند.

وی تصریح کرد: امیدواریم به کمک معاونت بهداشتی، اداره آموزش و پرورش و مهد کودک‌ها در سال 89 بتوانیم این آمار را افزایش دهیم تا به موقع نسبت به درمان کودکان مبتلا به بیماری‌های چشمی اقدام شود.

محمدی تصریح کرد: از 11 هزار کودک بابلی که در سال 88 مورد ارزیابی تنبلی چشمی قرار گرفتند و760 نفر مشکوک به بیماری چشمی بوده‌اند که از این تعداد 16 کودک مجبور به استفاده از عینک شدند.