حضور رهبر معظم انقلاب در منازل خانواده شهدا در آخرین شب سفر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در این سه دیدار که پنجشنبه شب برگزار شد، ضمن گرامی‌داشتن یاد و خاطره‌ی شهدای گرانقدر، از صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان تجلیل کردند.

بر اساس این گزارش، رهبرمعظم انقلاب روز سه‌شنبه 27 مهرماه 1389 در میان استقبال با شکوه مردم قم وارد این شهر شدند و طی سفر ده روزه خود با اقشار مردم و گروههای مختلف این شهر از جمله علما و مراجع، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران‏، دانشجویان، جوانان و طلاب دیدار کردند و نکات مهمی را نیز در این دیدارها گوشزد فرمودند.



